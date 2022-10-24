تخطى "تيك توك"... Gas تطبيق جديد للمراهقين

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تصدر تطبيق التواصل الاجتماعي الجديد Gas قائمة الأكثر تحميلاً على متجر أبل للتطبيقات AppStore، وذلك خلال فترة قصيرة من إطلاقه.تعتمد فكرة التطبيق الجديد على الإثناء على الأصدقاء دون الكشف عن هوية المستخدم، وذلك من خلال مجموعة عشوائية من استطلاعات الرأي التي تظهر للمستخدم في صورة سؤال، على تكون الإجابات من قائمة من أسماء أصدقاء المستخدم.فريق تطوير تطبيق "غاز" يتكون من 3 موظفين سابقين بشركة "ميتا"، وهم نيكيتا بيير، وهو مؤسس تطبيق TBH والذي تتطابق فكرته مع "غاز"، والذي قامت "ميتا" بإيقافه بعد أشهر من الاستحواذ عليه في 2017، وديفيد شاتز، مهندس سابق بميتا، والمطور إيساياه ترنر، بحسب "بيزنس إنسايدر".التطبيق يستهدف قطاع المراهقين من طلاب المدارس الثانوية، وذلك على مستوى 12 ولاية أميركية حتى الآن، إلا أن "جاز" يسعى إلى الانتشار على مستوى الولايات المتحدة جميعها، بحسب "وول ستريت جورنال".شهد السوق التقني خلال السنوات الماضية ظهور العديد من الخدمات المعتمدة على استقبال المستخدمين أسئلة وآراء من مجهولين، مثل خدمات Ask.fm وYik Yak، ولكن الأولى ساءت سمعتها بعد انتحار حوالي 9 مراهقين في عام 2012 بسبب الآراء السلبية التي استقبلوها من مجهولين، بينما الثانية توقفت تماماً في عام 2017 بعد دخوله في سلسلة من الأزمات تتعلق بتعرض المستخدمين للتنمر والمضايقات الإلكترونية.لذلك اعتمدت فكرة "غاز" الجديد على حصول المستخدمين على تقييمات إيجابية من مجهولين، وذلك من خلال استطلاعات رأي مُعدة بشكل مسبق، وبالتالي ليس هناك أي مجال للتراسل النصي المباشر بين المجهولين والمستخدم، كما أنه لا توجد فرصة للمضايقات أو تقديم آراء سلبية تؤثر على نفسية المستخدمين.عبر موقعه الرسمي، يؤكد مصممو تطبيق Gas أنه يستهدف إنشاء مساحة تتيح للمستخدم تكوين صورة ذهنية إيجابية عن شخصيته، مع معرفة أن هناك معجبين بسماتهم ومهاراتهم المختلفة.