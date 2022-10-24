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تكنولوجيا وعلوم
بدءاً من اليوم... "واتساب" سيتوقف على هذه الهواتف!
Lebanon 24
24-10-2022
|
08:00
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بدءا من اليوم الاثنين، سيتوقف تطبيق المراسلة "واتساب" عن العمل على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام iOS 10، وiOS 11. ولن تتمكن هذه الهواتف من الحصول على تحديثات أو ميزات قادمة.
وقالت شركة "ميتا" المالكة للتطبيق الشهير، إن من بين الهواتف التي سيتوقف الدعم عنها أيضًا: iPhone 5 وiPhone 5C. وفقًا لموقع صحيفة The Economic Times.
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ويجب على المستخدمين تحديث هواتفهم الذكية إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بهم، في حال لم تكن هواتفهم الخاصة بهم قيد التحديث التلقائي.
كما أوضح مركز مساعدة Whatsapp أن مستخدمي هواتف آيفون سيحتاجون إلى نظام التشغيل iOS 12 أو أحدث لمواصلة استخدام التطبيق، أو نظام Android 4.1، أو نظام تشغيلي أحدث.
ولمعرفة نظام تشغيل هاتفك، عليك الانتقال إلى قائمة الإعدادات واختيار "حول الهاتف" لمعرفة الإصدار، وإذا كان هناك خيار تحديث متاح، فاضغط عليه كي يتسنى لك متابعة استخدام واتساب.
(العربية)
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