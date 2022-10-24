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تكنولوجيا وعلوم

تحديث جديد من "أبل" اليوم... ماذا يشمل؟

Lebanon 24
24-10-2022 | 11:00
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تطلق شركة "أبل" الأميركية التحديث "أي أو أس 16.1" على نظام التشغيل، الذي سيسمح لمستخدمي أجهزة "آيفون" و"آيباد"، وتلفزيون "أبل" بالوصول إلى تطبيق "فيتنس +" الخاص باللياقة البدنية.

ويتيح هذا الوصول، بفضل التحديث الجديد، لمستخدمي أجهزة "أبل" التمتع بخدمات التطبيق حتى لو لم تكن لديهم ساعة "أبل ووتش"، علما بأن "فيتنس +" يعمل لقاء اشتراك مادي يبلغ 9.99 دولار شهريا. 
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ويشمل التحديث إطلاق مكتبة صور مشتركة على خدمة "آي كلاود" (خدمة تخزين المعلومات السحابية)، حيث سيتمكن المستخدمون من إضافة وحذف الصور وتعديلها.

وكانت "أبل" أعلنت في بيان صحفي، الأسبوع الماضي، أن التحديث الجديد سيدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين.

وسيكون التحديث متاحا لمستخدمي أجهزة "آيفون 8" فما أحدث، وسيكون فيه مميزات تختلف عن التحديث السابق "آي أو أس 16" الذي أطلق في سبتمبر الماضي.

ويتضمن التحديث الجديد إضافة خانة "شحن بالطاقة النظيفة"، الذي يسمح للمستخدمين تحسين الشحن عندما تتوفر مصادر طاقة أكثر نظافة، بما يقلل من انبعاثات البصمة الكربونية لهواتف "آيفون".

وسيكون هذا الخيار موجودا في الإعدادات وتحديدا في رمز البطارية، حيث سيكون هناك اسم "Battery Health & Charging"، وأسفل نص صغير جاء فيه: "يحاول آيفون في منطقتك أن يقلل من البصمة الكربونية من خلال طريق الشحن الانتقائي، عندما تتوفر كهرباء ذات انبعاثات كربونية منخفضة".

يسمح التحديث الجديد للمستخدم بإنشاء مكتبة صور على "آي كلاود"، بحيث يمكنه دعوة ما يصل إلى 6 أشخاص إلى هذه المكتبة لإضافة الصور وتعديلها وحذفها وإبداء الإعجاب ببعضها، وتشمل المكتبة صورا وفيديوهات.

وبوسع المستخدم اختيار أي صور لديه على هاتفه وإرسالها بشكل تلقائي إلى المكتبة.

بمجرد أن يقفل المستخدم شاشة هاتف "آيفون" في التحديث الجديد، ستظهر له تنبيهات من خدمة الأنشطة الحية من "أبل" التي ستزوده بمعلومات فورية.

وتشمل المعلومات آخر أخبار الألعاب الرياضية وتحديثات من تطبيقات خدمات النقل مثل "أوبر"، وتطبيقات إيصال طلبات الطعام إلى المنزل وغيرها من المعلومات.
 
 
(سكاي نيوز)

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