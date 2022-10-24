تطوير روبوتات فضائية جديدة

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أعلنت شركة Android Technology الروسية أنها تعمل على تطوير نماذج لروبوتات ستستخدم مستقبلا في المهمات الفضائية.وحول الموضوع قال المدير التنفيذي للشركة يفغيني دودوروف:"قدمت شركاتنا اقتراحات لتطوير نماذج للروبوتات التي يمكن استخدامها على سطح القمر، هذه الروبوتات يمكن أن تكون على هيئة إنسان آلي بجسم كامل، أو على هيئة إنسان آلي بجذع علوي محمول على منصة متحركة".وأضاف "تحسين كفاءة وسلامة المهمات المأهولة على القمر أمر ممكن من خلال استخدام تقنيات الروبوتات المجسمة أو شبه المجسمة، نماذج الروبوتات التي نطورها تضم نموذجا على هيئة إنسان آلي بجسم كامل ونموذجا لإنسان آلي محمول على منصة مدولبة، يمكن إنشاء مثل هذه الأجهزة في المستقبل القريب.. يمكن لهذه الروبوتات إجراء عمليات التفتيش وتركيب وصيانة المعدات ومساعدة رواد الفضاء في أثناء الأنشطة داخل وخارج المركبات الفضائية، هذه الروبوتات ستكون قادرة في المستقبل على العمل في المركبات الفضائية وفي المحطات المدارية للكواكب، وفي المركبات والمحطات المأهولة أو غير المأهولة".وأشار دودوروف إلى أن النموذج الأولي للروبوت الذي ستطوره شركته من الممكن أن ترسله روسيا إلى القمر في إطار بعثتها الاكتشافية إلى هناك، لذا سيتوجب على الخبراء في شركته تطوير هذا النموذج لتزويد الروبوت بالمعدات العلمية المطلوبة.تجدر الإشارة إلى أن Android Technology الروسية كانت قد ساهمت بتطوير روبوت "فيودور" الفضائي أيضا، والذي أرسلته روسيا إلى المحطة الفضائية الدولية في الـ 22 من أغسطس 2019 على متن مركبة "سويوز إم إس-14"، ونجحت المركبة بالالتحام بالمحطة بعد 5 أيام، ليدخل هذا الروبوت المحطة وينجح في الاختبارات التي خضع لها هناك، ويعود بعدها إلى الأرض في 7 أيلول من العام نفسه.