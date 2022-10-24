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تكنولوجيا وعلوم

نظارات ذكية تسمح للصم بـ"قراءة المحادثات" المحيطة بهم

Lebanon 24
24-10-2022 | 16:00
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أطلقت شركة إكس ـ راي غلاس البريطانية، نظارات ذكية تتيح للصم وضعاف السمع، قراءة المحادثات التي تجري حولهم، بفضل تكنولوجيا الواقع المعزز.

وتمثل هذه التقنية ثورة في مجال تمكين الأشخاص الصم، حيث تسمح لهم بتوصيل النظارات بهاتف ذكي، يقوم بتحويل المحادثات إلى نصوص يمكن قراءتها خلال وقت فعلي، إذ تحتوي النظارات على ميكروفون يلتقط الصوت ويرسله في أقل من ثانية إلى الهاتف، حسب ما نقله موقع "BGR" للأخبار التقنية.
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وتقول شركة XRAI Glass، التي طورت هذه التقنية إنه بفضل إمكانات التعرف على الصوت، يمكن للنظارات تحديد من يتحدث، وستتمكن قريبا من ترجمة اللغات، وتوفير إمكانيات التعرف على اللهجات ونغمات الصوت.

ولم تشارك الشركة مدى جودة عمل البرامج والنظارات في الأجواء الأكثر ضوضاء، لكن مقطع فيديو ترويجي يظهرها قيد الاستخدام في بيئات متعددة، وتأمل XRAI Glass في أن توفر بالمستقبل القريب تقنية تتيح للنظارات والبرامج بتمييز مصادر الصوت المختلفة.

ويمكن للأفراد الصم أو ضعاف السمع المشاركة في المحادثات دون الحاجة إلى التركيز فقط على الشخص المتحدث، حيث تصور النظارات النص على العدسات أمامهم،

ويتم حفظ بيانات المحادثات فقط على هاتف المستخدم بدلا من التخزين السحابي، ما يحمي خصوصيته ويضمن عدم التنصت على محادثاته، حسب موقع "تيكنولوجي ريفيو" الذي أشار إلى أن سعر هذه النظارات يصل إلى 483 دولارا أميركيا.
 
(الحرة) 
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