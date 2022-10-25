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تكنولوجيا وعلوم

منها وجود تغييرات على حسابك.. مؤشرات اختراق كلمة مرورك وطرق إصلاحها

Lebanon 24
25-10-2022 | 08:00
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تعتبر العلامات التحذيرية الواردة بمثابة دليل واضح على اختراقك، لهذا عليك التحقق بين حين وآخر من قوائم الكلمات المخترقة لحماية نفسك:

1- ترسل العديد من المواقع بريدا إلكترونيا للتأكيد بعد تغيير كلمة المرور أو تطلب منك التأكيد باستخدام خاصية التحقق المزدوج (second-factor authentication) ولكن إذا أخطرت بتغيير كلمة المرور دون أن تطلب أنت بنفسك تغييرها، يجب عليك اتخاذ إجراء سريع لحماية حسابك لأن المخترقين يغيرون كلمة المرور بعد التمكن من اختراقها للتحكم بالحساب بشكل كامل.
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2- عندما ترى تغييرات على موقع "ويب" أو حساب ما لم تقم بها، قم بتغيير كلمة المرور قبل قيام المخترق بذلك حتى لا تفقد السيطرة على حسابك تماما.

3- إذا وجدت كلمة المرور الخاصة بك على موقع "إتش آي بي بي" (HIBP) وهو موقع متخصص في نشر كلمات السر المخترقة، ادخل بياناتك في الموقع لمعرفة ما إذا كان لديك أي حسابات مخترقة.
 
4- يمكنك فحص التحقق من سلامة كلمات المرور باستخدام أداة تدقيق كلمات المرور المسربة الموجودة بجهاز آيفون (iPhone) أو أندرويد (Android) أو ماك (Mac) أو ويندوز (Windows).

5- إذا ظهرت معلوماتك ضمن قوائم كلمات المرور المخترقة في عمليات الاختراق الكبرى، فغالبا ما توفر هذه المواقع الأدوات التي تمكنك من التحقق لمعرفة ما إذا تم اختراق بياناتك.

6- إذا أخبرك أحد معارفك أنه تلقى شيئًا غير عادي من أحد حساباتك أو لاحظ سلوكا غريبا منك عبر الإنترنت، قم مباشرة بالوصول إلى حسابك وتغيير كلمة المرور.
المصدر: الجزيرة
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