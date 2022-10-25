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تكنولوجيا وعلوم
لا تتردد واحذفها الآن!.. غوغل تحظر 16 تطبيقا شهيراً لأندرويد
Lebanon 24
25-10-2022
|
23:00
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الملايين من مستخدمي نظام "أندرويد" قد يحتاجون إلى التحقق مجددا من هواتفهم بحثا عن أكثر من مجموعة من التطبيقات الخطيرة التي تم حظرها من متجر "غوغل بلاي"، بحسب ما أوردته صحيفة "إكسبريس" Express.
وقام أكثر من 20 مليون مستخدم "أندرويد" بتنزيل 16 تطبيقا من متجر "غوغل بلاي"، والتي كانت تخفي سرا برامج ضارة. وحُمّلت التطبيقات الشائعة، التي تم تنزيل أحدها أكثر من 10 ملايين مرة فقط، بسلسلة البرامج الضارة الجديدة Clicker التي يستخدمها المحتالون عبر الإنترنت للحصول على عائدات إعلانات غير قانونية.
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واكتشف خبراء الأمن في McAfee هذا الخطأ الجديد، وأبلغوا "غوغل" بالنتائج التي توصلوا إليها مع حذف التطبيقات لاحقا من متجر "بلاي".
فإذا قمت بتنزيل أي منها قبل إزالتها بواسطة "غوغل"، فستظل موجودة على جهاز "أندرويد" الخاص بك. وهذا يعني أنه من الضروري لأي مستخدم متأثر حذف تطبيقات "أندرويد" الخطيرة هذه على الفور.
ويمكن لأولئك الذين لا يلتزمون بهذه النصيحة أن يروا موارد أجهزتهم تنضب بينما تعمل البرامج الضارة في الخلفية.
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض في الأداء إلى جانب استنزاف بطارية الجهاز بشكل أسرع من المعتاد، وارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة إلى استهلاك كميات كبيرة من بيانات الهاتف المحمول الشهرية.
وفي حديثه عن تهديد "أندرويد" الجديد، قال McAfee في منشور بالمدونة: "حدد فريق أبحاث McAfee Mobile مؤخرا برنامج Clicker الضار الجديد الذي تسلل إلى "غوغل بلاي". وفي المجموع، تم تأكيد 16 تطبيقا كانت موجودة سابقا على "غوغل بلاي" تحتوي على حمولة ضارة مع 20 مليون منشأة مفترضة. وأخطر باحثو الأمن في McAfee غوغل، وجميع التطبيقات المحددة لم تعد متوفرة على "غوغل بلاي". المستخدمون محميون أيضا بواسطة Google Play Protect".
وكانت التطبيقات الأكثر شيوعا التي تحتوي على برنامج Clicker الضار هي الكاميرا عالية السرعة (أكثر من 10 ملايين عملية تنزيل) وSmart Task Manager/DxClean (أكثر من خمسة ملايين عملية تثبيت) وFlashlight + (أكثر من مليون مستخدم).
وسيواجه أي شخص قام بتنزيل تطبيق DxClean مفاجأة سيئة بشكل خاص، حيث ادعى التطبيق أنه يهدف إلى المساعدة في تحسين أداء الهاتف والتوقف عن مشاكل الإعلانات المزعجة - ولكنه فعل العكس تماما.
(العربية)
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