غوغل: آخر تحديث من "كروم" لدعم "ويندوز 7 و8.1" في شباط

Advertisement

أعلنت شركة غوغل أن آخر تحديث من متصفحها كروم لدعم نظامي تشغيل ويندوز 7 وويندوز 8.1 سيصل بحلول فبراير المقبل، ليكون ذلك التحديث هو الأخير الذي يدعم إصدارات ويندوز القديمة.التحديث المنتظر "كروم 110"، بحسب صفحة دعم على موقع غوغل، من المخطط وصوله في السابع من شباط 2023.يُذكر أنه على الرغم من إيقاف مايكروسوفت الدعم عن إصدار ويندوز 7 في 2020، أي بعد 11 عاماً من إطلاقه في 2009، إلا أن تقريراً صدر العام الماضي أوضح أن لا يزال هناك 100 مليون حاسوب شخصي على الأقل يعمل بالإصدار القديم، ما يشكل حوالي 20% من إجمالي الحواسيب العاملة بنظام تشغيل ويندوز.يُذكر أن إيقاف الدعم عن نظام تشغيل ما سواء من الشركة المطورة مثل مايكروسوفت، أو أحد المطورين مثل غوغل في حالة متصفح كروم، يضع المستخدمين في وجه خطر داهم يهدد خصوصيتهم وينتهك أمان بياناتهم، إلى جانب تركهم عرضة لهجمات الاختراق المعتمدة على ثغرات تقنية يكتشفها القراصنة في الأنظمة البرمجية العتيقة.وتعمل الشركات المطورة لأنظمة التشغيل والتطبيقات باستمرار على دعم المستخدمين بتحديثات برمجية، تنقسم إلى نوعين بعضها يستهدف تحسين مزايا قائمة وتقديم مزايا جديدة، والبعض الآخر يعمل على حل المشاكل التقنية ويسد الثغرات الأمنية، بحيث يحصل المستخدم على أفضل تجربة مع أجهزته الذكية، وكذلك أكثرها أماناً وحفاظاً على خصوصيته.لذلك، فإنه بعد إطلاق تحديث "كروم 110" سيستمر متصفح جوجل كروم في العمل بشكل طبيعي على حواسب مستخدمي ويندوز 7 وويندوز 8.1، إلا أنهم لن يحصلوا على أي تحديثات برمجية من جانب غوغل.يُذكر أن متصفح غوغل كروم يحصد حصة تقدر بـ65.52% من إجمالي سوق متصفحات الويب، بينما في المركز الثاني يأتي متصفح أبل سفاري بنسبة 18.78%، أما في المرتبة الثالثة فيأتي متصفح مايكروسوفت إيدج بنسبة 4.29%.ويأتي متصفح فايرفوكس في المركز الرابع بنسبة 3.15%، ثم متصفح سامسونغ إنترنت بنسبة 2.85%، وأوبرا حلت في المركز السادس بنسبة 2.2%، بحسب تقرير StatCounter الإحصائي عن وضع سوق متصفحات الويب في أيلول الماضي.