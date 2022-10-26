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تكنولوجيا وعلوم
أبل تضع قواعد جديدة لتطبيقات NFT على متجرها الإلكتروني
Lebanon 24
26-10-2022
|
08:00
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أعلنت شركة أبل تحديثات جديدة لقواعد ومعايير استخدام متجرها للتطبيقات App Store، وذلك تضمن تطوير سياساتها الخاصة بتقنين عمل تطبيقات تداخل القطع المشفرة غير القابلة للاستبدال NFT.
التحديث الجديد، بحسب موقع الشركة للمطورين، يؤكد أن أبل ستسمح لخدمات تداول NFT بالبيع مباشرة عبر تطبيقاتها المتاحة على متجر "آب ستور"، شرط أن تعتمد على نظام أبل الخاص لمعالجة المدفوعات، وألا تقوم الخدمات بالترويج داخل تطبيقاتها إلى أي وسائل أخرى للدفع بعيداً عن النظام الخاص بأبل.
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كذلك تسمح القواعد الجديدة لمقدمي خدمات القطع المشفرة غير القابلة للاستبدال بإتاحة مزايا مثل إنشاء وعرض ونقل قطع NFT بسهولة مباشرة داخل التطبيقات.
يُذكر أن تلك القواعد تأتي بعد فترة طويلة من شكاوى مقدمي خدمات NFT من أن تجاهل أبل الكامل لتلك الخدمات وعدم سماحها بتواجد أي تطبيقات تتيح بيع وتداول القطع المشفرة على متن متجرها للتطبيقات.
كذلك حدّثت أبل قوانينها المنظمة لعمل تطبيقات إدارة الحملات الإعلانية الرقمية، إذ أكدت الشركة أن التطبيقات المصممة لإدارة الحملات الإعلانية لن تكون مُلزمة باستخدام نظام أبل للدفع، بينما تضمنت تلك التطبيقات مزايا شراء الإعلانات، فيجب أن يتم معالجة المدفوعات الخاصة بتلك المزايا عبر نظام الشركة.
وبالتالي فإن تطبيقات إدارة الصفحات والحسابات الترويجية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مثل تطبيق إدارة صفحات فيسبوك وانستجرام Meta Business Suite سيحتاج إلى تمرير مدفوعات مستخدميه عند دفع أموال لترويج منشورات الصفحات، وهي ميزة تتمثل في زر Boost، عبر نظام أبل الخاص بمعالجة المدفوعات.
تعتبر تلك الخطوة عبئاً كبيراً على ميتا، لأنها ستقتطع من العوائد الإعلانية التي تحققها الشركة، في الوقت الذي تستمر خلاله في إعفاء جميع الشركات من مشاركة جزء من أرباح مبيعاتها عبر صفحاتها على فيسبوك وإنستغرام مع الشركة حتى 2024.
وكجزء من تحديث القوانين الحالية، فإن أبل تُلزم تطبيقات إدارة وتشغيل إكسسوارات المنازل الذكية بأن تتوافق للعمل مع منصة Matter، والتي وصلت بشكل رسمي لهواتف آيفون بصحبة تحديث iOS 16.1.
وتحظر القوانين الجديدة لـ"آب ستور" قيام مطوري التطبيقات بالتربح أو استغلال العنف أو الهجمات الإرهابية أو الأوبئة لتحقيق مكاسب عبر تطبيقاتهم.
المصدر: الشرق
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