لحاملي هواتف "سامسونغ"... إليكم هذا الخبر

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أعلنت شركة سامسونغ عن إطلاق ميزة الخصوصية الجديدة وضع الصيانة Maintenance Mode، وذلك بهدف حماية أجهزة المستخدمين من التجسس على المعلومات الشخصية.وقالت في منشور على مدونتها، إن الإطلاق العالمي لميزة وضع الصيانة لبعض أجهزة غالاكسي يأتي بعد البرنامج التجريبي الناجح في كوريا الجنوبية، والإطلاق الأولي في الصين، بحسب ما نقلت "البوابة العربية للأخبار التقنية".وأوضحت سامسونغ أن وضع الصيانة يمكن أن يُريح المستخدمين من القلق الذي ينتابهم حين يعطون أجهزتهم الشخصية لمحلات الصيانة، وذلك من خلال السماح لهم بحظر الوصول إلى معلوماتهم الشخصية، مثل: الصور، أو الرسائل، أو جهات الاتصال.وقال سوينغون شين، نائب الرئيس ورئيس فريق الأمان لدى Mobile eXperience Business من سامسونغ: "حياتنا كلها على هواتفنا، ويشمل ذلك معلومات بطاقات الائتمان، والصور العائلية. ومع وضع الصيانة، فإننا نمنح مزيدًا من الطمأنينة بأن مستخدمي جالاكسي يمكنهم الحفاظ على خصوصيتهم، حتى لو سلموا هواتفهم إلى شخص ما".وأضاف شين: "هذا فقط أحدث مثال على جهودنا المستمرة لتقديم طرائق جديدة لجعل الناس يشعرون بالأمان والسيطرة، حتى يتمكنوا من استكشاف تجارب جديدة للأجهزة المحمولة وهم مرتاحو البال ومدركين بأننا نساندهم".ووفقًا لسامسونغ، فإن وضع الصيانة يُعد طريقة لإنشاء حساب مستخدم منفصل حينما يُسلِّم المستخدمون أجهزتهم لإصلاحها حتى يتمكنوا من تشغيل الوظائف الأساسية دون التمكن من الوصول إلى أي من معلوماتهم الخاصة. وكل ما يحتاجه المستخدم هو تحديد وضع الصيانة في قائمة العناية بالبطارية والجهاز Battery and Device Care ضمن الإعدادات Settings وإعادة تشغيل الهاتف الذكي. وما إن يُعاد التشغيل، ستُقيَّد جميع معلوماتهم الشخصية، ومن ذلك: الصور، والمستندات، والرسائل.وما إن يُشغّل وضع الصيانة، لن يتمكن الشخص الذي كُلِّف بصيانة الجهاز من استرداد التطبيقات المثبتة من قبل المستخدم أيضًا. وتُحذف البيانات أو الحسابات التي أُنشئت حين استخدام وضع الصيانة تلقائيًا ما إن يخرج المالك من وضع الصيانة.وأشارت سامسونغ إلى أن أجهزة غالاكسي محمية بواسطة نوكس Knox التابعة لها، وهي منصة أمان من الدرجة الدفاعية، التي توفر نهجًا متعدد الطبقات للحماية. ومن خلال التعاون المفتوح مع شركاء الصناعة الموثوق بهم ، يمكن اكتشاف أي تهديدات محتملة وتحييدها بسرعة أكبر.وأكدت الشركة على أنه، بفضل ميزات الأمان البرمجية والاعتادية التي توفرها في أجهزتها، يمكن للمستخدمين التيقن من خصوصيتهم، إذ تتيح أجهزة غالاكسي قدرات التحكم والشفافية، فمع ميزات، مثل: لوحة الأمن والخصوصية Security and Privacy Dashboard، ومدير الأذونات Permission Manager، يُمكن للمستخدمين بسهولة تحديد ما يحدث لبياناتهم.وأشارت سامسونغ إلى أنها تعمل باستمرار على تقييم طرائق جديدة للحفاظ على سلامة المستخدمين والدفع نحو إيجاد طرائق جديدة لها. ففي عام 2021، أطلقت الشركة ميزة Knox Vault، التي تعزل المعلومات الأهم عن باقي الجهاز. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، كشفت الشركة عن Knox Matrix، وهي رؤيتها للمستوى التالي من الأمان عبر أجهزة متعددة.وبعد اختبار وضع الصيانة بنجاح على سلسلة غالاكسي إس21 Galaxy S21 في كوريا في شهر تموز الماضي، ثم إطلاقه في الصين في شهر أيلول الماضي. يأتي اليوم الإطلاق العالمي الذي سيجري تدريجيًا خلال الأشهر القليلة المقبلة على طرز مختارة تعمل بواجهة المستخدم UI 5. وسيستمر الإطلاق طوال عام 2023 مع توسع الإطلاق ليشمل طرزًا أخرى من أجهزة غالاكسي.