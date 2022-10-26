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تكنولوجيا وعلوم

إطلاق مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس-21" إلى الفضاء

Lebanon 24
26-10-2022 | 14:00
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أعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" عن إطلاق صاروخ النقل Soyuz-2.1A وعلى متنه مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس-21" إلى الفضاء.

وأشار إلى أن عملية الإطلاق جرت  من مطار بايكونور الفضائي.
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وأضاف: "وبعد مضي بضعة دقائق على إطلاق الصاروخ وصلت المركبة إلى مدارها المقرر، ومنه تبدأ رحلتها الذاتية، حيث ستلف 34 دورة حول الأرض قبل أن تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية يوم 28 تشرين الاول 2022، وتبقى هناك حوالي ثمانية أشهر".

وتحمل "بروغريس إم إس -21" أكثر من 2.5 طن من البضائع إلى المحطة الفضائية الدولية، بما فيها وقود للمحطة وماء الشرب والنتروجين للحفاظ على استقرار تركيب الهواء داخل المحطة وأجهزة وقطع غيار للقطاع الروسي ووسائل الحماية الشخصية ومعدات وأجهزة طبية، وملابس جديدة ومواد غذائية وفواكه وخضروات طازجة.

وبالإضافة إلى ذلك، تحمل المركبة معدات لإجراء تجارب على الجهاز الهضمي ومنظومة المناعة وأنسجة العظام البشرية في الفضاء، والتلوث الناجم عن عمل محركات المحطة ودراسة الغيوم الطبقية في الغلاف الجوي. وكذلك بكرات من الفتيل لاستخدامها كمادة استهلاكية في طابعة ثلاثية الأبعاد.

 
 
(روسيا اليوم)
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