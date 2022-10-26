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تكنولوجيا وعلوم

بعد 47 عامًا.. فورد تكتب شهادة وفاة "الأيقونة" في بريطانيا

Lebanon 24
26-10-2022 | 16:00
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أعلنت شركة "فورد" للسيارات، أنها ستوقف تصنيع سيارات "فيستا" ابتداء من العام المقبل، منهية بذلك 47 عاما من إنتاج السيارة الأكثر انتشارا في بريطانيا.

وأكدت "فورد" أن إنتاج السيارة فيستا سيتوقف في حزيران 2023، وذلك مع تسريع الشركة لخططها لتصبح كهربائية بالكامل.
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ووصلت فيستا للأسواق لأول مرة عام 1976، وأنتجت فورد أكثر من 22 مليون سيارة للسوق العالمي عبر 9 أجيال.

وتصدرت سيارة فورد الصغيرة مبيعات السيارات في بريطانيا 16 مرة في تاريخها. ومع تسجيل 1.54 مليون سيارة على الطريق العام الماضي، فهي السيارة الأكثر شيوعا في بريطانيا.

ورغم ذلك، تم اتخاذ القرار بإيقافها بسبب خطط فورد للتحول إلى السيارات الكهربائية، نتيجة قرار حظر مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل عام 2030.
 
وعلى الرغم من بقاء فيستا السيارة الأكثر مبيعا لأكثر من عقد حتى عام 2020، فقد أكدت فورد اليوم أن إنتاج هذا الطراز "سينتهي في مصنع العلامة التجارية في كولونيا بألمانيا، بحلول نهاية حزيران 2023".

وقالت في بيان لها: "في فورد في أوروبا، نسرع جهودنا للمضي قدما في كهربة سيارات الركاب لدينا بالكامل بحلول عام 2030، وجميع المركبات عبر فورد بحلول عام 2035".

وتابعت: "بينما نستعد للانتقال إلى مستقبل كهربائي، سنوقف إنتاج سيارات إس ماكس وغالاكسي (سيارتان تستخدمان بالنقل الجماعي) في فالنسيا بإسبانيا في نيسان 2023، ووقف إنتاج فيستا في كولونيا بألمانيا بحلول نهاية حزيران 2023".

ونشر الحساب الرسمي للشركة على تويتر: "حان الوقت لتوديع السيارة الصغيرة التي لمستنا جميعا. للحظات الكبيرة واللحظات الصغيرة وكل الأشياء الأولى.. شكرا على الذكريات".

وأضاف: "مع انتهاء حقبة ما، تبدأ أخرى، ولا يمكننا الانتظار لنريكم ما لدينا''، في إشارة إلى المركبات الكهربائية التي ستنتجها".

ومن المقرر أن يصبح موقع كولونيا حيث يتم تجميع فيستا حاليا، مصنعا للسيارات الكهربائية فقط.
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