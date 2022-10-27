Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أول تأكيد رسمي من آبل بشأن تغيير شواحن الآيفون

Lebanon 24
27-10-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1004789-638024960756014496.jpg
Doc-P-1004789-638024960756014496.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة آبل إن الشركة الرائدة في مجال الهواتف ستلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي التي تفرض شاحنا سلكيا موحدا للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة الإلكترونية المحمولة الأخرى.
Advertisement

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن نائب رئيس التسويق في آبل غريغ جوسوياك القول خلال مؤتمر نظمته الصحيفة "من الواضح أننا سنضطر إلى الامتثال.. ليس لدينا خيار".

وينص التشريع، الذي حصل مؤخرا على الموافقة النهائية في الاتحاد الأوروبي، أن الأجهزة الإلكترونية المباعة في دول الاتحاد يجب أن يكون لها منافذ  USB-C بدءا من عام 2024. 

وبينما تحولت آبل إلى استخدام موصلات "USB-C" على أجهزة ماك وآي باد، لا تزال هواتف آيفون تعتمد منفذ "لايتننغ" الخاص بالشركة منذ عام 2012. 

وأضاف جوسوياك أن هناك "أكثر من مليار شخص يمتلك بالفعل كابلات لايتننغ وهي تعمل بشكل جيد في شحن الأجهزة".

ولم يوضح جوسوياك التوقيت أو الطريقة التي ستمتثل بها آبل للتغييرات، لكنه قال في رد على سؤال بشأن ذلك: "أنت تطلب مني أن أتنبأ بالمستقبل".

ويقول الاتحاد الأوروبي إن الإجراء يهدف إلى تقليل النفايات الإلكترونية وتحسين خدمة العملاء، لكن آبل ترى أنه سيضر بالابتكار ويخلق المزيد من النفايات الإلكترونية.

وكان الاتحاد الأوروبي قال في حزيران الماضي إن الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة القراءة الإلكترونية وسماعات الأذن والخوذ والكاميرات الرقمية ووحدات التحكم بألعاب الفيديو المحمولة ومكبرات الصوت المحمولة، في حال كانت قابلة لإعادة الشحن بواسطة سلك، ينبغي أن تكون مزودة بحلول خريف 2024 بمنفذ يو إس بي من النوع سي، بغض النظر عن الشركة المصنعة.

وأوضح البرلمان الأوروبي في بيان أن "المستهلكين لن يحتاجوا بعد الآن، بموجب القواعد الجديدة، إلى جهاز وسلك مختلفين للشحن كلما اشتروا جهازا جديدا، إذ سيكون بإمكانهم استخدام شاحن واحد لكل أجهزتهم الإلكترونية المحمولة الصغيرة والمتوسطة الحجم".
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2022-10-27
14:00 | 2022-10-27
11:00 | 2022-10-27
08:00 | 2022-10-27
05:00 | 2022-10-27
02:00 | 2022-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website