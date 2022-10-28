25
o
بيروت
25
o
طرابلس
8
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
9
o
بشري
26
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
رسمياً.. إيلون ماسك يستحوذ على تويتر
Lebanon 24
28-10-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أتمّ الملياردير الأميركي إيلون ماسك صفقة الاستحواذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار في وقت متأخر من مساء الخميس، وكانت خطوته الأولى بعد إتمام الصفقة هي إقالة القيادة العليا لشركة التواصل الاجتماعي التي اتهمها بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي على المنصة.
Advertisement
وقالت مصادر مطلعة إن ماسك أقال الرئيس التنفيذي لتويتر باراج أجراوال والمدير المالي نيد سيجال ورئيسة الشؤون القانونية والسياسات فيجايا جادي. وأضافت المصادر أن أجراوال وسيجال كانا في مقر تويتر في سان فرانسيسكو عند إتمام الصفقة وجرى اصطحابهما إلى خارج المقر.
ولم ترد تويتر ولا ماسك أو المسؤولون التنفيذيون بعد على طلبات للتعليق.
وسعى ماسك إلى إنهاء الصفقة قبل نهاية الجمعة، قبل أن يواجه المحكمة لتخلفه عن تنفيذ الاتفاق المبدئي الذي قام بتوقيعه مع تويتر.
وكان ماسك قد تقدم بعرض دون طلب من الشركة لشراء تويتر ووقَّع اتفاقاً بهذا الشأن في أبريل، لكنه عدل عن رأيه بعد ذلك، ما دفع بتويتر إلى رفع دعوى قضائية ضده، قبل أن يتم الصفقة الخميس بشكل نهائي.
المصدر: الشرق
Advertisement
الأكثر قراءة
ما هي تسعيرة الدولار المُتداولة عصر اليوم؟
Lebanon 24
ما هي تسعيرة الدولار المُتداولة عصر اليوم؟
09:45 | 2022-10-27
27/10/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بماذا رد ميقاتي على حديث عون؟
Lebanon 24
بماذا رد ميقاتي على حديث عون؟
15:11 | 2022-10-27
27/10/2022 03:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يختصر سنواته الست... لست وجبران و"التيار"من المنظومة الفاسدة
Lebanon 24
عون يختصر سنواته الست... لست وجبران و"التيار"من المنظومة الفاسدة
02:30 | 2022-10-28
28/10/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحمدالله على سلامتي"... شاهدوا ما حصل مع هيفا وهبي في السعوديّة! (فيديو)
Lebanon 24
"الحمدالله على سلامتي"... شاهدوا ما حصل مع هيفا وهبي في السعوديّة! (فيديو)
10:55 | 2022-10-27
27/10/2022 10:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع المسافرين اللبنانيين إلى السعودية... إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
لجميع المسافرين اللبنانيين إلى السعودية... إليكم هذا الخبر
06:21 | 2022-10-27
27/10/2022 06:21:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2022-10-27
الكشف عن واحدة من أكثر سيارات تويوتا تطورًا (فيديو)
16:00 | 2022-10-27
أول تأكيد رسمي من آبل بشأن تغيير شواحن الآيفون
14:00 | 2022-10-27
مفاجأة عن ألعاب الفيديو... هل هي مفيدة لأدمغة الأطفال؟
11:00 | 2022-10-27
بخطوات بسيطة... هكذا تحمون هواتفكم من القرصنة!
08:00 | 2022-10-27
"حمّام بشري" ذكي يقدّم تجربة لا يمكن رفضها بعد يوم طويل!
05:00 | 2022-10-27
اختراق جديد لوقف فقدان البصر مع شيخوخة العيون!
فيديو
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
Lebanon 24
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
09:30 | 2022-10-26
28/10/2022 10:28:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بكليب جريء.. رقص وغنج وإثارة! (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بكليب جريء.. رقص وغنج وإثارة! (فيديو)
02:47 | 2022-10-26
28/10/2022 10:28:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
14:00 | 2022-10-22
28/10/2022 10:28:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact