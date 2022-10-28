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تكنولوجيا وعلوم

"ميتا" و"سبوتيفاي" تنتقدان سياسات متجر "أبل" الجديدة

Lebanon 24
28-10-2022 | 05:00
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انتقدت شركتا "ميتا" و"سبوتيفاي"، سياسات شركة "أبل" الجديدة في التعامل مع تطبيقات الشركتين داخل "آب ستور"، واعتبرتا أن هذه السياسات "تخنق المنافسة"، وتساعد الشركة على ترجيح كفة خدماتها في مواجهة الشركات الأخرى.
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وحدّثت "أبل" المعايير المنظمة لعمل تطبيقات إدارة الحملات الإعلانية الرقمية، وشددت على ضرورة أن تمر جميع مدفوعات شراء الإعلانات داخل تلك التطبيقات، عبر نظام الشركة، ما يعني حصول "أبل" على نسبة منه.

هذا التحديث من شأنه أن يلقي بعبء على الشركات الكبرى التي تعتمد في إيراداتها على الإعلانات، خصوصاً شركة "ميتا" التي تعاني أصلاً من انخفاض عائدات الإعلانات.

ووصفت "ميتا" التحديث الجديد بأنه محاولة من جانب "أبل" لـ"تقوية قطاعها الإعلاني وزيادة عوائده، مع الإضرار بمنافسيها"، موضحة أن "أبل" بهذا التحديث، "غيرت موقفها بشأن وعودها لمطوري التطبيقات بألا تحصل على حصة من عوائدهم الإعلانية"، بحسب بيان رسمي لموقع "ذا فيرج".
المصدر: الشرق
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