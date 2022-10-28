26
o
بيروت
32
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
29
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"ميتا" و"سبوتيفاي" تنتقدان سياسات متجر "أبل" الجديدة
Lebanon 24
28-10-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتقدت شركتا "ميتا" و"سبوتيفاي"، سياسات شركة "أبل" الجديدة في التعامل مع تطبيقات الشركتين داخل "آب ستور"، واعتبرتا أن هذه السياسات "تخنق المنافسة"، وتساعد الشركة على ترجيح كفة خدماتها في مواجهة الشركات الأخرى.
Advertisement
وحدّثت "أبل" المعايير المنظمة لعمل تطبيقات إدارة الحملات الإعلانية الرقمية، وشددت على ضرورة أن تمر جميع مدفوعات شراء الإعلانات داخل تلك التطبيقات، عبر نظام الشركة، ما يعني حصول "أبل" على نسبة منه.
هذا التحديث من شأنه أن يلقي بعبء على الشركات الكبرى التي تعتمد في إيراداتها على الإعلانات، خصوصاً شركة "ميتا" التي تعاني أصلاً من انخفاض عائدات الإعلانات.
ووصفت "ميتا" التحديث الجديد بأنه محاولة من جانب "أبل" لـ"تقوية قطاعها الإعلاني وزيادة عوائده، مع الإضرار بمنافسيها"، موضحة أن "أبل" بهذا التحديث، "غيرت موقفها بشأن وعودها لمطوري التطبيقات بألا تحصل على حصة من عوائدهم الإعلانية"، بحسب بيان رسمي لموقع "ذا فيرج".
المصدر: الشرق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"الحمدالله على سلامتي"... شاهدوا ما حصل مع هيفا وهبي في السعوديّة! (فيديو)
Lebanon 24
"الحمدالله على سلامتي"... شاهدوا ما حصل مع هيفا وهبي في السعوديّة! (فيديو)
10:55 | 2022-10-27
27/10/2022 10:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يختصر سنواته الست... لست وجبران و"التيار"من المنظومة الفاسدة
Lebanon 24
عون يختصر سنواته الست... لست وجبران و"التيار"من المنظومة الفاسدة
02:30 | 2022-10-28
28/10/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بماذا رد ميقاتي على حديث عون؟
Lebanon 24
بماذا رد ميقاتي على حديث عون؟
15:11 | 2022-10-27
27/10/2022 03:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي تسعيرة الدولار المُتداولة عصر اليوم؟
Lebanon 24
ما هي تسعيرة الدولار المُتداولة عصر اليوم؟
09:45 | 2022-10-27
27/10/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبول استقالة الحكومة: نسيان عوني ام تصحيح باسيلي
Lebanon 24
قبول استقالة الحكومة: نسيان عوني ام تصحيح باسيلي
01:00 | 2022-10-28
28/10/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2022-10-28
حلقات الأشجار تؤرخ عاصفة كونية غامضة تضرب الأرض كل ألف عام
02:00 | 2022-10-28
رسمياً.. إيلون ماسك يستحوذ على تويتر
23:00 | 2022-10-27
الكشف عن واحدة من أكثر سيارات تويوتا تطورًا (فيديو)
16:00 | 2022-10-27
أول تأكيد رسمي من آبل بشأن تغيير شواحن الآيفون
14:00 | 2022-10-27
مفاجأة عن ألعاب الفيديو... هل هي مفيدة لأدمغة الأطفال؟
11:00 | 2022-10-27
بخطوات بسيطة... هكذا تحمون هواتفكم من القرصنة!
فيديو
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
Lebanon 24
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
09:30 | 2022-10-26
28/10/2022 15:59:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بكليب جريء.. رقص وغنج وإثارة! (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بكليب جريء.. رقص وغنج وإثارة! (فيديو)
02:47 | 2022-10-26
28/10/2022 15:59:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
14:00 | 2022-10-22
28/10/2022 15:59:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact