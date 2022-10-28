حلقات الأشجار تؤرخ عاصفة كونية غامضة تضرب الأرض كل ألف عام

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عندما يصطدم الإشعاع بالغلاف الجوي للأرض، يغير ذرات النيتروجين لتنتج نوعا من الكربون، تمتصه النباتات.ويمكن أن يمنحنا ربط الأجزاء في نظير الكربون هذا بحلقات النمو في الأشجار سجلا موثوقا به للعواصف الإشعاعية التي تعود إلى آلاف السنين.ويوضح لنا هذا السجل أن أكبر هذه الأحداث، والمعروفة باسم أحداث مياكي (تيمنا بالعالم الذي اكتشفها)، تحدث مرة واحدة كل ألف عام تقريبا. ومع ذلك، لا نعرف ما الذي يسببها - وتشير الأبحاث الجديدة إلى أن النظرية الرائدة، التي تتضمن التوهجات الشمسية العملاقة، يمكن أن تكون بعيدة المنال.وبدون طريقة سهلة للتنبؤ بهذه الأحداث المدمرة المحتملة، تبقى لدينا مشكلة خطيرة.ويقول عالم الفيزياء الفلكية بنجامين بوب، من جامعة كوينزلاند في أستراليا: "نحتاج إلى معرفة المزيد، لأنه إذا حدث أحد هذه الأمور اليوم، فسيدمر التكنولوجيا بما في ذلك الأقمار الصناعية وكابلات الإنترنت وخطوط الطاقة بعيدة المدى والمحولات. وسيكون التأثير على البنية التحتية العالمية لا يمكن تصوره".ويكمن الدليل الرئيسي في نظير مشع للكربون يسمى الكربون 14، وغالبا ما يشار إليه باسم الكربون المشع. وبالمقارنة مع نظائر الكربون الأخرى الموجودة بشكل طبيعي على الأرض، فإن الكربون المشع نادر نسبيا. ويتشكل فقط في الغلاف الجوي العلوي، عندما تصطدم الأشعة الكونية بذرات النيتروجين، ما يؤدي إلى تفاعل نووي ينتج عنه الكربون المشع.ونظرا لأن الأشعة الكونية تتصادم باستمرار مع غلافنا الجوي، فلدينا مخزون ثابت ولكنه ضئيل جدا من المواد التي تمطر على السطح. ويعلق بعضها في حلقات الأشجار. ونظرا لأن الأشجار تضيف حلقة نمو جديدة كل عام، يمكن تتبع ترسب الكربون المشع عبر الزمن، ما يعطي سجلا للنشاط الإشعاعي على مدى عشرات الآلاف من السنين. والارتفاع الكبير في الكربون المشع الموجود في الأشجار حول العالم يعني زيادة طفيفة في الإشعاع الكوني.ونظرا لأن تفسير بيانات حلقات الشجرة يستلزم فهما شاملا لدورة الكربون العالمية، فقد بدأ فريق من الباحثين بقيادة عالم الرياضيات تشينغيوان زانغ من جامعة كوينزلاند بإعادة بناء دورة الكربون العالمية، بناء على كل قطعة من بيانات الكربون المشع لحلقات الأشجار التي يمكنهم الحصول عليها.وكان هناك تناقض في ملامح الكربون المشع بين المناطق للحدث نفسه. وبالنسبة لحدث رئيسي واحد، تم تسجيله في عام 774 م، أظهرت بعض الأشجار في بعض أجزاء العالم ارتفاعات حادة ومفاجئة في الكربون المشع لمدة عام واحد، بينما أظهر البعض الآخر ارتفاعا أبطأ على مدار عامين إلى ثلاثة أعوام.