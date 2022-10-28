Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

حلقات الأشجار تؤرخ عاصفة كونية غامضة تضرب الأرض كل ألف عام

Lebanon 24
28-10-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1005022-638025584749504780.png
Doc-P-1005022-638025584749504780.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عندما يصطدم الإشعاع بالغلاف الجوي للأرض، يغير ذرات النيتروجين لتنتج نوعا من الكربون، تمتصه النباتات.

ويمكن أن يمنحنا ربط الأجزاء في نظير الكربون هذا بحلقات النمو في الأشجار سجلا موثوقا به للعواصف الإشعاعية التي تعود إلى آلاف السنين.
Advertisement

ويوضح لنا هذا السجل أن أكبر هذه الأحداث، والمعروفة باسم أحداث مياكي (تيمنا بالعالم الذي اكتشفها)، تحدث مرة واحدة كل ألف عام تقريبا. ومع ذلك، لا نعرف ما الذي يسببها - وتشير الأبحاث الجديدة إلى أن النظرية الرائدة، التي تتضمن التوهجات الشمسية العملاقة، يمكن أن تكون بعيدة المنال.

وبدون طريقة سهلة للتنبؤ بهذه الأحداث المدمرة المحتملة، تبقى لدينا مشكلة خطيرة.

ويقول عالم الفيزياء الفلكية بنجامين بوب، من جامعة كوينزلاند في أستراليا: "نحتاج إلى معرفة المزيد، لأنه إذا حدث أحد هذه الأمور اليوم، فسيدمر التكنولوجيا بما في ذلك الأقمار الصناعية وكابلات الإنترنت وخطوط الطاقة بعيدة المدى والمحولات. وسيكون التأثير على البنية التحتية العالمية لا يمكن تصوره".

ويكمن الدليل الرئيسي في نظير مشع للكربون يسمى الكربون 14، وغالبا ما يشار إليه باسم الكربون المشع. وبالمقارنة مع نظائر الكربون الأخرى الموجودة بشكل طبيعي على الأرض، فإن الكربون المشع نادر نسبيا. ويتشكل فقط في الغلاف الجوي العلوي، عندما تصطدم الأشعة الكونية بذرات النيتروجين، ما يؤدي إلى تفاعل نووي ينتج عنه الكربون المشع.

ونظرا لأن الأشعة الكونية تتصادم باستمرار مع غلافنا الجوي، فلدينا مخزون ثابت ولكنه ضئيل جدا من المواد التي تمطر على السطح. ويعلق بعضها في حلقات الأشجار. ونظرا لأن الأشجار تضيف حلقة نمو جديدة كل عام، يمكن تتبع ترسب الكربون المشع عبر الزمن، ما يعطي سجلا للنشاط الإشعاعي على مدى عشرات الآلاف من السنين. والارتفاع الكبير في الكربون المشع الموجود في الأشجار حول العالم يعني زيادة طفيفة في الإشعاع الكوني.

ونظرا لأن تفسير بيانات حلقات الشجرة يستلزم فهما شاملا لدورة الكربون العالمية، فقد بدأ فريق من الباحثين بقيادة عالم الرياضيات تشينغيوان زانغ من جامعة كوينزلاند بإعادة بناء دورة الكربون العالمية، بناء على كل قطعة من بيانات الكربون المشع لحلقات الأشجار التي يمكنهم الحصول عليها. 

وكان هناك تناقض في ملامح الكربون المشع بين المناطق للحدث نفسه. وبالنسبة لحدث رئيسي واحد، تم تسجيله في عام 774 م، أظهرت بعض الأشجار في بعض أجزاء العالم ارتفاعات حادة ومفاجئة في الكربون المشع لمدة عام واحد، بينما أظهر البعض الآخر ارتفاعا أبطأ على مدار عامين إلى ثلاثة أعوام.


المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2022-10-28
11:00 | 2022-10-28
05:00 | 2022-10-28
02:00 | 2022-10-28
23:00 | 2022-10-27
16:00 | 2022-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website