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تكنولوجيا وعلوم

أول تعليق لترامب بعد استكمال استحواذ إيلون ماسك على تويتر

Lebanon 24
28-10-2022 | 16:00
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عبّر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عن سروره لأنّ منصّة تويتر أصبحت الآن "في أيادٍ أمينة"، بعدما استحوذ الملياردير إيلون ماسك عليها.

وقال عبر شبكة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي التابعة له، "أنا سعيد جدا لأنّ تويتر أصبحت الآن في أياد أمينة، ولن يديرها بعد الآن مجانين يساريون راديكاليون يكرهون بلدنا بالفعل".
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إلا أنّ الملياردير الجمهوري لم يذكر ما إذا كان ينوي استخدام مجددا المنصّة التي كانت قد حظرت حسابه بعد الهجوم على الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021.

وفي أيار الماضي، لمّح ماسك إلى عودة ترامب إلى تويتر، ما قد يثير ردود فعل كثيرة.
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