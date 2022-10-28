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تكنولوجيا وعلوم

سيارة جديدة متطورة من Chery... تعرفوا إليها

Lebanon 24
28-10-2022 | 23:00
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كشفت Kaiyi التابعة لشركة Chery الصينية عن مركبتها الجديدة التي حصلت على شكل ومواصفات تجعلها من بين أفضل مركبات الكروس أوفر التي طرحت هذا العام.

وتبعا للخبراء فإن سيارة Kaiyi Kunlun الجديدة ستكون منافسا مهما لسيارات كيا وهيونداي الكروس أوفر الحديثة ولسيارات Chery Tiggo 8 الجديدة أيضا.
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وتمتاز هذه المركبة بتصميم  خارجي عصري جدا وشكل مميز للواجهة الأمامية والمصابيح، وبأبواب صممت قبضاتها لتكون مخفية داخل الهيكل، فضلا عن حصولها على أحدث منظومات الإضاءة، وعجلات عريضة بمقاس 18 و20 إنشا.
 
 
 
وداخليا حصلت السيارة على صفين أو 3 صفوف من المقاعد التي تتسع لـ 5 أو 7 ركاب، وجهّزت بأحدث أنظمة الإضاءة الداخلية، ونظام وسائط متعددة مع شاشة لمسية من Huawei، ومنصات للشحن اللاسلكي للهواتف.
 
وبنيت السيارة على منصات i-FA التي طورت خصيصا لها، وجاءت بطول 4 أمتار و73 سنتيمترا، وبعرض 196 سم، وارتفاع 170 سم، والمسافة بين محوري عجلاتها 282 سم.
 
 
وستطرح منها نسخ مزودة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.6 ليتر وعزم 197 حصانا، ونسخ بمحركات 2.0 ليتر بعزم 254 حصانا، كما ستطلق منها نسخ بمنظومات هجينة تضم محركات بنزين ومحركات كهربائية بعزم كلي يعادل 367 حصانا.
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