"ناسا" ترصد الشمس وهي "تبتسم".. ما تفسير الظاهرة؟ (صورة)

أظهرت صورة نشرتها وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" بداخلها ثلاث فجوات داخل الشمس، أظهرتها وكأنها مبتسمة.

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Say cheese! 📸



Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31 — NASA Sun, Space & Scream 🎃 (@NASASun) October 26, 2022

وأوضح العلماء أن هذه "الثقوب الإكليلية، هي عبارة عن مناطق مجال مغناطيسي مفتوحة، ما يسمح للرياح الشمسية بالتدفق إلى خارج نواة الشمس وإحداث عواصف شمسية".واشار العلماء إلى أن الموجات المتدفقة من الثقوب الإكليلية قد تصل إلى سرعة 2.9 مليون كيلومتر في الساعة. وتبدو المناطق مظلمة لأنها أكثر برودة وأقل كثافة من مناطق البلازما المحيطة.من جانبها، حذرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي من عاصفة شمسية قد تضرب الأرض خلال الأيام المقبلة، لكنها طمأنت إلى أنها من مستوى G1 المنخفض.