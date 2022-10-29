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تكنولوجيا وعلوم

"ناسا" ترصد الشمس وهي "تبتسم".. ما تفسير الظاهرة؟ (صورة)

Lebanon 24
29-10-2022 | 02:00
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أظهرت صورة نشرتها وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" بداخلها ثلاث فجوات داخل الشمس، أظهرتها وكأنها مبتسمة.
 
 
وأوضح العلماء أن هذه "الثقوب الإكليلية، هي عبارة عن مناطق مجال مغناطيسي مفتوحة، ما يسمح للرياح الشمسية بالتدفق إلى خارج نواة الشمس وإحداث عواصف شمسية".
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واشار العلماء إلى أن الموجات المتدفقة من الثقوب الإكليلية قد تصل إلى سرعة 2.9 مليون كيلومتر في الساعة. وتبدو المناطق مظلمة لأنها أكثر برودة وأقل كثافة من مناطق البلازما المحيطة.


من جانبها، حذرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي من عاصفة شمسية قد تضرب الأرض خلال الأيام المقبلة، لكنها طمأنت إلى أنها من مستوى G1 المنخفض.
يذكر أن العاصفة المغناطيسية G1 تمتلك القدرة على إحداث تقلبات طفيفة في شبكات الطاقة وزيادة النشاط الشفقي عند القطبين.
المصدر: مونت كارلو الدولية
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