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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تتخلى عن دعم متصفح Chrome مع إصدارات ويندوز القديمة!

Lebanon 24
29-10-2022 | 05:00
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أعلنت غوغل عن الموعد الذي ستتوقف فيه عن دعم متصفح Chrome الذي يعمل مع بعض إصدارات أنظمة ويندوزالقديمة.
وأشارت الشركة في منشور لها على الإنترنت إلى انها "ستتوقف عن تقديم الدعم التقني لمتصفح Chrome الذي يعمل مع أنظمة ويندوز-7 وويندوز-8.1 اعتبارا من 7 شباط 2023".
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وأكدت أن متصفح Chrome سيبقى عاملا مع تلك الأنظمة، لكنه لن يحصل على الدعم التقني وتحديثات الأمان اعتبارا من التاريخ المذكور.
وتبعا للشركة، فإن المستخدمين الراغبين بالحصول على الدعم التقني لمتصفح Chrome يجب عليهم الحصول على نسخة "ويندوز-10" والنسخ الأحدث منها، وتحديث نسخة المتصفح أيضا.


وتجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت كانت قد أطلقت نظام "ويندوز-7" منذ العام 2009، وألغت الدعم التقني له عام 2020، وبالرغم من ذلك فإن هذا النظام ما يزال يعمل على أكثر من 100 مليون حاسب تبعا لإحصائيات السنة الماضية.
المصدر: روسيا اليوم
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