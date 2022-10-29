"جنرال موتورز" توقف إعلاناتها على تويتر

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أعلنت شركة "جنرال موتورز"، أنها قررت وقف إعلاناتها "مؤقتا" على تويتر.ووفقا لقناة "CNBC"، قالت الشركة المنافسة لـ"تسلا" التي يمتلكها إيلون ماسك، إنها قررت تعليق الإعلانات لحين تقييم اتجاه تويتر الجديد.وأضافت أنها ستواصل التفاعل مع العملاء على المنصة لكنها لن تدفع مقابل الإعلانات.وأوضحت جنرال موتورز أنها تتواصل مع تويتر لفهم اتجاه المنصة في ظل الملكية الجديدة للشركة، كما هي الحال في مسار العمل المعتاد عند حدوث تغير كبير في أي مؤسسة.ولكنها أكدت في الوقت نفسه أن خدمة التفاعل مع العملاء سوف تستمر.