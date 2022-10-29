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تكنولوجيا وعلوم

"جنرال موتورز" توقف إعلاناتها على تويتر

Lebanon 24
29-10-2022 | 15:00
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أعلنت شركة "جنرال موتورز"، أنها قررت وقف إعلاناتها "مؤقتا" على تويتر.
ووفقا لقناة "CNBC"، قالت الشركة المنافسة لـ"تسلا" التي يمتلكها إيلون ماسك، إنها قررت تعليق الإعلانات لحين تقييم اتجاه تويتر الجديد.
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وأضافت أنها ستواصل التفاعل مع العملاء على المنصة لكنها لن تدفع مقابل الإعلانات.
وأوضحت جنرال موتورز أنها تتواصل مع تويتر لفهم اتجاه المنصة في ظل الملكية الجديدة للشركة، كما هي الحال في مسار العمل المعتاد عند حدوث تغير كبير في أي مؤسسة.
ولكنها أكدت في الوقت نفسه أن خدمة التفاعل مع العملاء سوف تستمر.
 
يذكر أن شركة جنرال موتورز تعهدت بإنفاق مليارات الدولارات لمنافسة تسلا بشكل أفضل في مجال السيارات الكهربائية.
وأمس الجمعة، استحوذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على تويتر رسمياً بعد أشهر من النزاعات بين الطرفين، وقرر إقالة عدد من المسؤولين الكبار في المنصة فور إتمامه للصفقة.
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