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تكنولوجيا وعلوم

خلل جزئي يصيب خدمات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" و"ماسنجر"

Lebanon 24
30-10-2022 | 06:00
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يشهد بعض مستخدمي خدمات "ميتا" حول العالم انقطاعاً مفاجئاً في خدمات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"ماسنجر" و"واتساب"، إذ يواجهون صعوبة في الوصول إلى حساباتهم، والاستفادة من مختلف مزايا هذه التطبيقات.

وبحسب موقع "DownDetector"، المتخصص في رصد أداء تطبيقات وخدمات الويب، فإن شكاوى مستخدمي خدمات "ميتا" المختلفة تزايدت. فعلى مستوى "فيسبوك" كانت 79% من الشكاوى تتعلق بمشكلة تقنية في موقع الويب.
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بينما كانت شكاوى مستخدمي "إنستغرام" تتركز بشكل رئيسي (44%)، على مشكلتهم مع التطبيق بشكل عام، وفي المرتبة الثانية كانت مشاكلهم مع صعوبة تسجيل الدخول لحساباتهم، وذلك شكل 34% من الشكاوى.

أما على مستوى "ماسنجر"، فتركزت الشكاوى على صعوبة تبادل الرسائل بنسبة تفوق 60% من إجمالي الشكاوى، فضلاً عن وجود عطل تقني أصاب تطبيق الخدمة على الأجهزة المحمولة.

على مستوى "واتساب"، جاءت الشكاوى متعلقة بتبادل الرسائل بين المستخدمين، لتشكل نسبة 48% من الشكاوى، إلى جانب شكاوى تتعلق بالتطبيق وموقع الويب، بنسبة 28% و24%، على الترتيب.

المثير للدهشة أن موقع "Meta Status"، التابع لشركة "ميتا" والمتخصص في إظهار حالة مختلف خدماتها وواجهاتها البرمجية، يظهر بأن جميع الخدمات تعمل بشكل طبيعي، كما أن الشركة لم تخرج بأي تعليق رسمي حتى الآن. 
المصدر: الشرق
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