Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

شركة ناشئة تطوّر مركبة ستشكّل في المستقبل مصنعاً فضائياً

Lebanon 24
30-10-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1005582-638027168340753919.jpg
Doc-P-1005582-638027168340753919.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستعد شركة "سبايس كارجو أنليميتد" الأوروبية الناشئة، لتصنيع مركبة ستشكّل مصنعاً فضائياً بحلول عام 2025، ضمن إطار الهدف المتمثل في إنتاج ما يتمتّع بقيمة كبيرة في الفضاء، عبر الاستفادة من انعدام الجاذبية.
Advertisement

وتقوم شركة "تاليس ألينيا سبيس" TAS، المتخصصة في تصنيع الوحدات المضغوطة، بتصنيع ريف1" (REV1)، والتي تمثّل مركبة مستقلة، لا تستلزم وجود رائد فضاء فيها، بحسب ما أعلنت الشركة التي تتركز مقارها في لوكسمبورغ وفرنسا الخميس.

وهذه المركبة الفضائية، والتي لا يتخطى وزنها ثلاثة أطنان، ستكون قابلة لإعادة الاستخدام عشرين مرة، وستبقى في مدار منخفض على ارتفاع بضع مئات من الكيلومترات من الأرض، على مدى شهرين إلى ثلاثة أشهر لكل مهمة فضائية.

وتُعقَد الآمال على "تاليس ألينيا سبايس" لخبرتها في المجال، إذ تطوّر مركبة "سبايس رايدر" الفضائية لصالح وكالة الفضاء الأوروبية، بعد تصنيعها مركبة "آي اكس في" التي أُطلقت في الفضاء بنجاح عام 2015.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"سبايس كارجو أنليميتد" نيكولا جوم: "تمكّنا من جمع الأموال اللازمة لضمان إنجاز المرحلة الأولى من المركبة".

وتعوّل الشركة على نشوء اقتصاد جديد مرتبط بمجال تصنيع المركبات الفضائية، يُتوقع أن يبلغ حجمه 10 مليارات دولار بحلول عام 2024، بحسب تقديرات شركة "مورجان ستانلي".

وأوضح نيكولا جوم، أنّ استخدامات المركبة ستكون متعددة، بدءاً من الزراعة وصولاً إلى مجال الأدوية والأدوات الجديدة. وعام 2020، أرسلت "سبايس كارجو أنليميتد" إلى الفضاء 320 نبتة عنب لمدة 14 شهراً.

وأشار جوم إلى أنّ "تعرّض هذه النبتة للبيئة الفضائية أحدث تطوّرات لديها، مما جعلها تقاوم التغير المناخي بصورة أكبر"، لافتاً إلى أنّ "الجاذبية هي المعيار الوحيد للحياة الذي لم يشهد تغييراً منذ أربعة مليارات عام، وعدم وجوده يؤدي إلى إحداث تطورات متسارعة".

وتخطط الشركة حالياً لتطلق في الأسواق عام 2024 نبتتيها من نوعي "كابيرنيه سوفينيون" و"ميرلو" الأكثر مقاومة للتغير المناخي.

وتتيح عملية الإنتاج الفضائي أيضاً تلميع العدسات البصرية العالية الدقة، من خلال التغلب على العوائق المرتبطة بالجاذبية، أو حتى توفير "غرف مثالية" لتصنيع المعالجات الدقيقة مثلاً. 
المصدر: الشرق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:00 | 2022-10-30
12:00 | 2022-10-30
06:00 | 2022-10-30
03:00 | 2022-10-30
00:00 | 2022-10-30
00:00 | 2022-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website