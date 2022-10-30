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تكنولوجيا وعلوم

منافس لحواسب آبل.. كشف مواصفات حاسب Xiaomi المنتظر

Lebanon 24
30-10-2022 | 12:00
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سرّبت بعض مواقع الإنترنت مواصفات الحاسب الجديد الذي ستطرحه Xiaomi ليكون منافسا لحواسب "Air" التي تطرحها آبل.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن Xiaomi ستستعرض في 27 تشرين الأول الجاري هواتفها الجديدة من فئة Redmi Note 12، وستكشف في نفس اليوم أيضا عن حاسب Xiaomi Book Air 13 الجديد. 
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www.youtu.be/_2xVRB7h1z8
www.youtu.be/_2xVRB7h1z8
 
وسيتميز الحاسب وفقا للمعلومات المتوفرة بهيكل نحيف مصنوع من الألومينيوم  سماكته 12 ملم فقط، ليكون أنحف الهواتف التي تطلقها الشركة وأخفها وزنا.

وسيحصل الجهاز على شاشة OLED بمقاس 13.3 بوصة، أبعادها "16:10"، ودقة عرضها (2880/1800) بيكسل، ومعدل تحديثها 60 هيرتزا.
 
وسيزود بمعالجات Core-i5 وCore-i7 من الجيل الثاني عشر الحديث، وذواكر وصول عشوائي LPDDR5 بحجم 16 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية SSD بسعة 512 غيغابايت و 1 تيرابايت، كما سيجهز بمنافذ USB-C للشحن ونقل البيانات.
 
(روسيا اليوم)
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