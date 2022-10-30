على خطى فيسبوك.. تيك توك تصدر دليلا لتسويق المنتجات

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أصدرت شركة "تيك توك" الصينية دليلا خاصا يحمل اسم “شوبرتينمنت” لتسويق المنتجات التجارية على تطبيقها من خلال جمع تجربة التسوق مع الترفيه.وأوضحت الشركة مرات عديدة، أن تطبيقها ليس منصة تواصل اجتماعي، إنما منصة للترفيه، من خلال عرض فيديوهات جذابة للمستخدمين، خلافا لتطبيقات منصات التواصل التي تركز على تفعيل التواصل بين المستخدمين وأصدقائهم؛ مثل منصة "فيسبوك".وأشارت الشركة إلى أن "الترفيه يتضمن طريقة الإعلان على التطبيق وتسهيل التواصل بين المستخدمين والشركات التجارية من خلال عرض منتجاتها بطرق إعلانية جذابة".وقالت: "يمكن للدليل الجديد أن يؤدي إلى تشغيل سوق بقيمة 1 تريليون دولار، بحلول عام 2025، بعد وصول قيمته إلى نصف مليار دولار حاليا"؛ وفقا لموقع "سوشال ميديا تودي".ولدراسة تأثير الدليل وفعاليته في تحرير سوق تجاري ضخم على التطبيق، طلبت "تيك توك" من شركة "بوسطن كونسالتينغ غروب" للاستشارات الأمريكية، إجراء استبيان يتضمن مستخدمي منطقة آسيا والمحيط الأطلسي.وتمحور الاستبيان حول آراء المستخدمين عن خيارات التسوق وأدوات الإعلانات في التطبيق، وكيف ينظر المستخدمون لنشاط العلامات التجارية في التطبيق.وأظهر الاستبيان أن طريقة استهلاك المنتجات أصبحت معقدة أكثر؛ ما يصعب من رصد نتائج الحملات التسويقية مباشرة.وأدى التقليل من الإعلانات التقليدية على "تيك توك" إلى ارتفاع شعبية التطبيق، إذ يضطر المعلنون إلى إنشاء محتوى أصلي للإعلان عن منتجاتهم، ما يتوافق مع سلوك استخدام التطبيق.وتدعم “تيك توك” الطريقة الأسهل لفعل ذلك من خلال التعاون مع منشئي المحتوى على التطبيق، لعرض المنتجات ضمن محتوى منشوراتهم على المنصة.وذكرت الشركة أن المستهلكين يسعون إلى تحقيق 6 حاجات أساسية عندما يتسوقون، ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين رئيستين؛ الحاجات العاطفية والحاجات الوظيفية.وأوعزت الشركة إلى أصحاب العلامات التجارية بأن يحاولوا استيفاء الحاجات الوظيفية والعاطفية معا؛ ما يعطيهم وجودا قويا على منصتها، ويحقق تأثيرا أكبر في المستخدمين.وتضمن الدليل ملاحظات عملية لتحقيق التسويق الأفضل للمنتجات على التطبيق؛ ما يرفع من قيمة المنتجات فيما يخص التسوق والترفيه.