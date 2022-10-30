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تكنولوجيا وعلوم
استخدام بعض الألوان بات مدفوعاً في فوتوشوب
Lebanon 24
30-10-2022
|
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يواجه مستخدمو برنامج تحرير الصور والتصميمات "فوتوشوب" وضعاً صعباً خلال الفترة الحالية، وذلك بعد أن طورت شركة أدوبي، مطورة البرنامج، بنود ترخيص استخدامها لألوان شركة Pantone الرائدة في مجال الألوان.
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التحديث الجديد في بنود الترخيص، يشمل ضرورة دفع مستخدمي مختلف برامج أدوبي، مثل "فوتوشوب" و"إلستريتور" و"إن ديزاين" لمقابل شهري يبلغ 15 دولاراً أميركياً، ليتمكنوا من الاستفادة من المكتبات اللونية الخاصة بـ"بانتوني" داخل برامج "أدوبي" للتصميمات.
وفي حال لم يرغب المستخدم في الدفع، فإن التصميمات كافة التي استخدم بها أحد ألوان مكتبات "بانتوني" اللونية Pantone Colors Book، ستتحول ألوانها إلى الأسود، كذلك سيحصل المستخدمون على رسالة تنبيهية توضح التحديث الجديد.
يذكر أن إصدار "فوتوشوب 23.0" هو آخر إصدار كانت تعمل خلاله مكتبات "بانتوني" اللونية على متنه.
علماً أن مكتبات "بانتوني" اللونية داخل برامج "أدوبي" تتضمن نحو 2161 تدريج لوني، ما يجعل من الصعب على مستخدمي برامج التصميم الشهيرة أن يتجنبوا استخدام ألوان "بانتوني".
وبحسب بيان رسمي، أعلنت "بانتوني" أنه لم يتم تحديث مكتباتها اللونية داخل برامج "أدوبي" منذ 2010، وبالتالي فإن تجربة المستخدمين كان تفتقر إلى اعديد من التدريجات اللونية التي تم تطويرها بواسطة "بانتوني". ولذلك توصلت الشركتان إلى تحديث ترخيص "أدوبي" لاستخدام أحدث ألوانها، ولهذا فإن التحديث الجديد للمكتبات سيتطلب دفع المستخدمين مقابل شهري.
تجدر الإشارة إلى أنه كان من المرجح تنفيذ القرار الجديد في 21 آذار الماضي، ومن ثم تم تأجيله إلى 16 آب، ثم أُجل من جديد إلى 31 آب، ولكن التطبيق الحقيقي سيتم في الأول من نوفمبر. وعلى الرغم من ذلك، فإن التحديث الجديد بدأ يظهر داخل تطبيقات أدوبي المختلفة عبر حواسيب المستخدمين.
يُذكر أن "أدوبي" أعلن العام الماضي قرارها بحذف مكتبات "بانتوني" اللونية من داخل برامجها المختلفة، ووعدت بتطوير بديل عملي، إلا أن العديد من التقارير السابقة أكدت أن محاولات الشركة في هذا الخصوص باءت بالفشل، ولذلك أصبح لجوئها إلى تحديث بنود ترخيص استخدامها لألوان "بانتوني" حقيقة واقعة.
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