أبل تطلق تحديث iOS 16.1 لهواتف آيفون.. تعرف على أهم المزايا





iCloud Shared Photo Library

في الإصدار الجديد iOS 16.1 تتاح إمكانية مشاركة صور محددة مع عدد من الأشخاص داخل تطبيق الصور Photos، بما يسهل على المستخدم مشاركة صور يختارها مع مجموعة تصل إلى 5 أشخاص.

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ويمكن إضافة وحذف وتعديل الصور داخل مكتبة الصور التي يتم مُشارَكتها في المجموعة، بعد تخزينها عبر خدمة التخزين السحابي لأبل "icloud". أطلقت شركة "أبل" تحديث iOS 16.1 لهواتف آيفون، والذي يقدم مجموعة من المزايا الجديدة المنتظرة، إلى جانب حل لعدد من المشكلات التي واجهت المستخدمين.iCloud Shared Photo Libraryفي الإصدار الجديد iOS 16.1 تتاح إمكانية مشاركة صور محددة مع عدد من الأشخاص داخل تطبيق الصور Photos، بما يسهل على المستخدم مشاركة صور يختارها مع مجموعة تصل إلى 5 أشخاص.ويمكن إضافة وحذف وتعديل الصور داخل مكتبة الصور التي يتم مُشارَكتها في المجموعة، بعد تخزينها عبر خدمة التخزين السحابي لأبل "icloud".



فتحت أبل إمكانية استخدام ميزة Live Activities لتطبيقات الطرف الثالث، المتواجدة داخل متجر آب ستور، ما سيسمح للمستخدمين إمكانية متابعة التحديثات الجديدة القادمة من تطبيقات مختلفة، سواء مباشرة من شاشة قفل الهاتف، أو داخل ميزة Dynamic Island.



تتيح الميزة الجديدة للتطبيقات المختلفة إظهار بيانات المستخدمين أسفل شاشة قفل الهاتف على هواتف آيفون 13 وآيفون 14. ميزة Live Activities لتطبيقات الطرف الثالثفتحت أبل إمكانية استخدام ميزة Live Activities لتطبيقات الطرف الثالث، المتواجدة داخل متجر آب ستور، ما سيسمح للمستخدمين إمكانية متابعة التحديثات الجديدة القادمة من تطبيقات مختلفة، سواء مباشرة من شاشة قفل الهاتف، أو داخل ميزة Dynamic Island.تتيح الميزة الجديدة للتطبيقات المختلفة إظهار بيانات المستخدمين أسفل شاشة قفل الهاتف على هواتف آيفون 13 وآيفون 14.

ميزة Clean Energy Charging

يقدم التحديث iOS 16.1 هذه الميزة التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية من هواتف آيفون، من خلال تهيئة أوقات الشحن لتتناسب مع أوقات اعتماد شبكات الكهرباء على الطاقة المتجددة، وتلك الميزة ستتوفر فقط في الولايات المتحدة.

خدمة Apple Fitness+

الخدمة الجديدة ستتوفر لمستخدمي هواتف آيفون دون الحاجة إلى استخدامهم ساعة أبل ووتش، وذلك بداية من إصدارات iOS 16.1 وiPadOS 16.1 لأجهزة آيباد، وtvOS 16.1 لأجهزة أبل تي في.



وستتيح الخدمة الجديدة لمستخدمي أجهزة أبل المختلفة مكتبة تتضمن أكثر من 3000 تمرين رياضي وتمارين استرخاء مصورة، إلى جانب محتوى متجدد أسبوعياً.



ستتوفر الخدمة باشتراك شهري 9.99 دولار شهرياً، في 21 دولة حول العالم.



منصة Matter للمنازل الذكية تعد نتاج تعاون مجموعة من الشركات التقنية العملاقة، مثل أبل وجوجل وسامسونج وأمازون، في إطار اتحاد Connectivity Standards Alliance، والذي يسعى لوضع أسس ومعايير لتسهيل عمل الأجهزة الذكية من مختلف الشركات في تطبيق واحد، إذ يحصل المستخدمون على تجربة أفضل مع مختلف أجهزتهم الذكية، بغض النظر عن الشركة المنتجة.



والميزة الجديدة تحوّل هواتف آيفون العاملة بنظام iOS 16 إلى منصات تحكم في مختلف الأجهزة المنزلية الذكية، التي تتوافق للعمل مع منصة Matter، وبذلك تصبح المنصة وجهة موحدة للتحكم، وتجنب المستخدم التعامل مع منصات عديدة. ميزة Matter Accessories في تطبيق Homeمنصة Matter للمنازل الذكية تعد نتاج تعاون مجموعة من الشركات التقنية العملاقة، مثل أبل وجوجل وسامسونج وأمازون، في إطار اتحاد Connectivity Standards Alliance، والذي يسعى لوضع أسس ومعايير لتسهيل عمل الأجهزة الذكية من مختلف الشركات في تطبيق واحد، إذ يحصل المستخدمون على تجربة أفضل مع مختلف أجهزتهم الذكية، بغض النظر عن الشركة المنتجة.والميزة الجديدة تحوّل هواتف آيفون العاملة بنظام iOS 16 إلى منصات تحكم في مختلف الأجهزة المنزلية الذكية، التي تتوافق للعمل مع منصة Matter، وبذلك تصبح المنصة وجهة موحدة للتحكم، وتجنب المستخدم التعامل مع منصات عديدة.

وصول رمز شحن البطارية للمزيد من الهواتف

في نظام تشغيل iOS 16 ستبدأ "أبل" في توسيع نطاق وصول رمز البطارية الجديد في شريط الحالة، والذي يستعرض معدل بصري لشحن البطارية مع عرض نسبة الشحن بداخلها، وذلك يشمل هواتف آيفون 11 وآيفون 12 ميني وآيفون 13 ميني وآيفون إكس آر.

كان الإصدار السابق iOS 16 قد أطلق رسمياً للمستخدمين في سبتمبر الماضي، وبصحبته عدد من المزايا الجديدة، وأهمها تحديث شاشة قفل هواتف آيفون، وإتاحة مساحة كبيرة من التعديلات عليها لتتناسب مع أذواق المستخدمين، إلى جانب مزايا تعديل الرسائل والتراجع عن إرسالها على متن خدمة iMessage، بالإضافة إلى تحديثات خاصة بالتطبيقات المصغرة Widgets على الشاشة، وتطوير مزايا جديدة في أوضاع التركيز Focus Mode.