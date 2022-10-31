ماسك: "تويتر" سيعدل كيفية التحقق من المستخدمين

Advertisement

أكد إيلون ماسك عبر "تويتر"، بعد أيام فقط من توليه إدارته، إن التطبيق سيعدل عملية التحقق من المستخدمين.وغرد ماسك: "يجري تجديد عملية التحقق بالكامل في الوقت الحالي"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما قد يتغير.وذكرت النشرة الإخبارية التكنولوجية لـ"تويتر" نقلاً عن شخصين مطلعين، أن تويتر يدرس فرض رسوم على علامة التحقق الزرقاء المرموقة المخصصة للتحقق من هوية صاحب الحساب.وأفاد التقرير بأنه سيتعين على المستخدمين الاشتراك في علامة تويتر الزرقاء بسعر 4.99 دولار في الشهر أو فقد شاراتهم "الموثقة" في حالة تطبيق المشروع.ولم يتخذ الرئيس التنفيذي لشركة تسلا قرارا نهائيا، ولا يزال من الممكن إلغاء المشروع، ولكن وفقا للمنصة من المحتمل أن يصبح التحقق جزءا من علامة تويتر الزرقاء.