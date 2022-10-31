23
o
بيروت
24
o
طرابلس
6
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
23
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ماسك: "تويتر" سيعدل كيفية التحقق من المستخدمين
Lebanon 24
31-10-2022
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد إيلون ماسك عبر "تويتر"، بعد أيام فقط من توليه إدارته، إن التطبيق سيعدل عملية التحقق من المستخدمين.
وغرد ماسك: "يجري تجديد عملية التحقق بالكامل في الوقت الحالي"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما قد يتغير.
Advertisement
وذكرت النشرة الإخبارية التكنولوجية لـ"تويتر" نقلاً عن شخصين مطلعين، أن تويتر يدرس فرض رسوم على علامة التحقق الزرقاء المرموقة المخصصة للتحقق من هوية صاحب الحساب.
وأفاد التقرير بأنه سيتعين على المستخدمين الاشتراك في علامة تويتر الزرقاء بسعر 4.99 دولار في الشهر أو فقد شاراتهم "الموثقة" في حالة تطبيق المشروع.
ولم يتخذ الرئيس التنفيذي لشركة تسلا قرارا نهائيا، ولا يزال من الممكن إلغاء المشروع، ولكن وفقا للمنصة من المحتمل أن يصبح التحقق جزءا من علامة تويتر الزرقاء.
المصدر:
العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو ينتشر بقوّة بعد مغادرة عون قصر بعبدا.. ما هو وما حقيقته؟
Lebanon 24
فيديو ينتشر بقوّة بعد مغادرة عون قصر بعبدا.. ما هو وما حقيقته؟
12:33 | 2022-10-30
30/10/2022 12:33:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكالٌ يهزّ برجا ويُوقع 7 جرحى.. التوتر كبير وفيديو يرصد المشهد!
Lebanon 24
إشكالٌ يهزّ برجا ويُوقع 7 جرحى.. التوتر كبير وفيديو يرصد المشهد!
13:14 | 2022-10-30
30/10/2022 01:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن الكهرباء.. ماذا سيحصل ظُهراً؟
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن الكهرباء.. ماذا سيحصل ظُهراً؟
06:15 | 2022-10-31
31/10/2022 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الدولار.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان اليوم
Lebanon 24
بشأن الدولار.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان اليوم
06:45 | 2022-10-31
31/10/2022 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة مُرتقبة.. هذا ما سيفعله برّي بعد انتهاء عهد عون
Lebanon 24
خطوة مُرتقبة.. هذا ما سيفعله برّي بعد انتهاء عهد عون
14:33 | 2022-10-30
30/10/2022 02:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
12:00 | 2022-10-31
تعرفوا إلى سيارة "Robo-01" الكهربائيّة الجديدة... وهذه ميزاتها
09:00 | 2022-10-31
كويكب بحجم برج خليفة يمر بجانب الأرض غداً... فهل يصطدم بها؟ (فيديو)
08:18 | 2022-10-31
"مناطق ستغرق"... ماذا ينتظر البشرية في هذا التاريخ؟
03:00 | 2022-10-31
أبل تطلق تحديث iOS 16.1 لهواتف آيفون.. تعرف على أهم المزايا
00:00 | 2022-10-31
استخدام بعض الألوان بات مدفوعاً في فوتوشوب
17:00 | 2022-10-30
على خطى فيسبوك.. تيك توك تصدر دليلا لتسويق المنتجات
فيديو
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
04:24 | 2022-10-31
31/10/2022 18:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
31/10/2022 18:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
31/10/2022 18:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact