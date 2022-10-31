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تكنولوجيا وعلوم
ميزات جديدة لمستخدمي "سناب شات بلس"
Lebanon 24
31-10-2022
|
17:00
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أعلنت شركة "سناب" عن مجموعة جديدة من المزايا الحصرية والتجريبية المخصصة للمستخدمين المشتركين في النظام المدفوع Snapchat+، والذين سيتمكنون من الوصول لما يزيد عن 12 ميزة ستجعل استعمال التطبيق أكثر متعة.
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وأوضحت الشركة أن اشتراك سناب شات بلس المحدث سيتضمن ميزات، مثل: Custom Story Expiration التي ستتيح للمشتركين إضافة لقطات لقصتهم تنتهي صلاحيتها بعد ساعة واحدة أو حتى أسبوع واحد. وستضمن هذه الميزة الجديدة للمشتركين مشاركة الصور واللقطات الخاصة بهم مع أصدقائهم لفترات متفاوتة يختارونها.
كما تمت إضافة ميزة Custom Notification Sounds التي ستسمح لمستخدمي تطبيق التراسل الفوري بتعيين نغمات مختلفة لأصدقائهم ليتمكنوا من معرفة من يتصل بهم دون النظر إلى هواتفهم.
ومن الميزات المهمة التي سيحصل عليها المستخدمون أيضا ستكون ميزة Custom Camera Color Border التي تساعدهم على تعيين ألوان محددة للخلفيات أثناء التقاط وتحميل الصور في التطبيق.
وأخيرًا، ستوفر خلفيات الـ Bitmoji الثلاث الجديدة والحصرية لمستخدمي التطبيق طرقًا جديدة لتزيين وتخصيص ملفاتهم التعريفية.
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