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تكنولوجيا وعلوم
سيارة جديدة... ما هي "Evolute i-PRO"؟
Lebanon 24
31-10-2022
|
15:00
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أعلنت شركة "Motorinvest" الروسية عن بدء مبيعات سياراتها الكهربائية الجديدة Evolute i-PRO.
وأشار بيان صادر عن الشركة إلى "أن السيارة الجديدة باتت متاحة للتجار ولوكلائها المحليين في الأسواق الروسية، وتعتبر أول سيارة كهربائية يتم إنتاجها في روسيا للمستهلك المحلي".
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وتبعا للشركة فإن السرعة القصوى للسيارة الجديدة تبلع 145 كلم/سا، كما جهزت ببطاريات تكفيها لقطع مسافة 433 كلم بالشحنة الكاملة، أما محركاتها الكهربائية فأتت بعزم 150 حصانا.
وحصلت السيارة على وضعين للقيادة: Eco و Sport، وجهزت بمنفذ CCS Combo Type للشحن الأكثر انتشارا لشحن المركبات الكهربائية في روسيا حاليا، والذي يمكن من خلاله شحن السيارة بتيار متناوب بطيء وتيار مباشر سريع، ويستغرق وقت شحن بطارية السيارة من 20% إلى 80%عبر منفذ CCS بتيار مباشر يبلغ 45 كيلواطا نحو 35 دقيقة، أما وقت شحن البطارية بتيار متناوب عبر منفذ Type-2 باستطاعة 7 كيلواط فيستغرق نحو 7 ساعات ونصف.
ويبلغ سعر التجزئة الموصى به لهذه السيارة 2.99 مليون روبل، ويمكن الحصول على قرض مخفف الفوائد لشراء السيارات الكهربائية في روسيا، وتبعا لشركة " Motorinvest" فإنه ومع الدعم المقدم من وزارة الصناعة والتجارة في الاتحاد الروسي ، فإن تكلفة الإصدار الجديد ستكون 2.065 مليون روبل.
ويغطي وكلاء شركة "Motorinvest حاليا 6 مناطق لبيع السيارة الجديدة في روسيا ، إذ يمكن شراؤها في موسكو، وبطرسبورغ، ونيجني نوفغورود، وفورونيج، وكراسنودار، وقريبا من المفترض أن تتوفر هذه السيارات للبيع في روستوف على الدون، وسوتشي، وسيمفيروبل.
(روسيا اليوم)
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