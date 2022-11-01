تركيا بدأت بإنتاج سيارتها الكهربائية المتطورة... تعرفوا إلى "TOGG"!

Advertisement

أعلنت وسائل إعلام تركية عن بدء عملية إنتاج سيارة TOGG الكهربائية التي طورت محليا لمنافسة المركبات الشبيهة من الشركات العالمية الكبرى.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السيارة الجديدة التي تأتي على هيئة كروس أوفر سنتنج في مصنع بالقرب من مقاطعة بوصة التركية، بلغت تكلفته 3.7 مليار دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية القصوى 175 ألف سيارة سنويا.وجاءت السيارة الجديدة التي لم يعلن عن اسمها الرسمي بعد بهيكل كروس متوسط الحجم قريب بأبعاده من هياكل سيارات لطرازات Tesla Model Y أو Volkswagen ID.4، وجرى تصميم السيارة بواسطة استوديوهات التصميم Pininfarina، كما جهزت ببطاريات ليثيوم أيون من إنتاج شركة Farasis الصينية.وتبين الصور المسربة للسيارة أن قمرتها جهّزت بأحدث التقنيات وحصلت على عصا مميزة الشكل للتحكم بالسرعات ووضعيات القيادة، كما زودت واجهة القيادة بشاشة لمسية كبيرة تمتد على كامل عرضها، وثببت أسفلها شاشة لمسية أخرى.ومن المفترض أن تطرح السيارة بنموذجين، نموذج بنظام دفع خلفي مجهز بمحرك كهربائي بعزم 272 حصانا وبطارية تكفي لقطع 300 كلم بالشحنة الكاملة، أما النموذج الثاني فسيحصل على نظام دفع رباعي، ومحرك كهربائي بعزم 544 حصانا، وبطارية تكفي لقطع 500 كلم تقريبا بالشحنة الكاملة، وسيكون بإمكان هذا النموذج التسارع من 0 إلى 100/سا في غضون 4.8 ثانية.