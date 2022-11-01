23
o
بيروت
24
o
طرابلس
6
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
23
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
تركيا بدأت بإنتاج سيارتها الكهربائية المتطورة... تعرفوا إلى "TOGG"!
Lebanon 24
01-11-2022
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وسائل إعلام تركية عن بدء عملية إنتاج سيارة TOGG الكهربائية التي طورت محليا لمنافسة المركبات الشبيهة من الشركات العالمية الكبرى.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السيارة الجديدة التي تأتي على هيئة كروس أوفر سنتنج في مصنع بالقرب من مقاطعة بوصة التركية، بلغت تكلفته 3.7 مليار دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية القصوى 175 ألف سيارة سنويا.
Advertisement
وجاءت السيارة الجديدة التي لم يعلن عن اسمها الرسمي بعد بهيكل كروس متوسط الحجم قريب بأبعاده من هياكل سيارات لطرازات Tesla Model Y أو Volkswagen ID.4، وجرى تصميم السيارة بواسطة استوديوهات التصميم Pininfarina، كما جهزت ببطاريات ليثيوم أيون من إنتاج شركة Farasis الصينية.
وتبين الصور المسربة للسيارة أن قمرتها جهّزت بأحدث التقنيات وحصلت على عصا مميزة الشكل للتحكم بالسرعات ووضعيات القيادة، كما زودت واجهة القيادة بشاشة لمسية كبيرة تمتد على كامل عرضها، وثببت أسفلها شاشة لمسية أخرى.
ومن المفترض أن تطرح السيارة بنموذجين، نموذج بنظام دفع خلفي مجهز بمحرك كهربائي بعزم 272 حصانا وبطارية تكفي لقطع 300 كلم بالشحنة الكاملة، أما النموذج الثاني فسيحصل على نظام دفع رباعي، ومحرك كهربائي بعزم 544 حصانا، وبطارية تكفي لقطع 500 كلم تقريبا بالشحنة الكاملة، وسيكون بإمكان هذا النموذج التسارع من 0 إلى 100/سا في غضون 4.8 ثانية.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سرٌّ لدى عون سيقلب الطاولة.. هل اقتربت تسوية جديدة؟
Lebanon 24
سرٌّ لدى عون سيقلب الطاولة.. هل اقتربت تسوية جديدة؟
06:00 | 2022-11-01
01/11/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمرُ حُسِم.. هل سيتغيّر سعر الدولار الرسمي اليوم؟
Lebanon 24
الأمرُ حُسِم.. هل سيتغيّر سعر الدولار الرسمي اليوم؟
03:50 | 2022-11-01
01/11/2022 03:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عون "يفضح" نفسه
Lebanon 24
عون "يفضح" نفسه
03:00 | 2022-11-01
01/11/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع إضافي بسعر الدولار.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع إضافي بسعر الدولار.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
03:04 | 2022-11-01
01/11/2022 03:04:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما عمل فيها لـ 13 عاماً.. مذيع الـ MTV يترك المحطة وينتقل إلى الـ LBCI (صور)
Lebanon 24
بعدما عمل فيها لـ 13 عاماً.. مذيع الـ MTV يترك المحطة وينتقل إلى الـ LBCI (صور)
05:00 | 2022-11-01
01/11/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
17:00 | 2022-11-01
مايكروسوفت تطلق حواسب "Surface" الجديدة... ما هي ميزاتها؟
15:34 | 2022-11-01
ماسك مودعا "نظام اللوردات والفلاحين": علامة تويتر الزرقاء بـ8 دولارات
12:45 | 2022-11-01
من أجل "مهمة سرية" للجيش الأميركي.. الصاروخ الأقوى في العالم يعود إلى الفضاء
12:00 | 2022-11-01
"عوالم الزومبي"... كواكب "مخيفة" تدور حول نجوم ميتة
10:56 | 2022-11-01
"تيك توك" يقتحم عالم الأخبار والسياسة
09:34 | 2022-11-01
خطورة في استخدام "واتس آب"... ماذا كشف أحد الخبراء في أمن المعلومات؟
فيديو
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
04:24 | 2022-10-31
02/11/2022 01:28:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
02/11/2022 01:28:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
02/11/2022 01:28:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact