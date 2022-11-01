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تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تطلق حواسب "Surface" الجديدة... ما هي ميزاتها؟

Lebanon 24
01-11-2022 | 17:00
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أشارت مايكروسوفت إلى أن الجيل الجديد من حواسب Surface اللوحية حصل على تقنيات وميزات تمنح تلك الأجهزة أداءً سريعا لتكون من بين أفضل الأجهزة المحمولة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن حواسب Surface Pro 9 ستحصل على هياكل متينة مصنوعة من الألومينيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاد الهيكل ستكون (287/209/9.3) ملم، ووزنه 880 غ.
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وستحصل النسخة الأساسية من هذه الأجهزة على منفذي USB 4.0/ Thunderbolt 4، أما نسخة 5G فستجهز بمنافذ USB-C (USB 3.2)، وستزود بمنافذ SIM وتقنيات Esim للاتصال بالشبكات الخلوية.

وستجهز هذه الحواسب بتقنيات للاتصال مع شبكات WiFi 6E، وتقنيات Bluetooth 5.1، وأنظمة GPS وGLONASS وGalileo وBeidou لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة تشغيل Windows 11 Home، وبطاريات تكفيها لتعمل ما بين 15.5 و19 ساعة بالشحنة الكاملة.

وتتمتع الحواسب بأداء ممتاز بفضل ذواكر وصول عشوائي تتراوح سعاتها ما بين 8 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية SSD بسعات 256 و512 غيغابايت، ومعالجات Intel Core i5 وIntel Core i7 وMicrosoft SQ3، أما أسعارها فستتراوح ما بين 999.99 – 1899.99 دولار تبعا للذواكر والمعالجات الموجودة في النسخة.
 
 
(روسيا اليوم)
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