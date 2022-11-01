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تكنولوجيا وعلوم
خطورة في استخدام "واتس آب"... ماذا كشف أحد الخبراء في أمن المعلومات؟
Lebanon 24
01-11-2022
|
09:34
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كشف أندريه سلوبودتشيكوف، الخبير في أمن المعلومات، مخاطر استخدام تطبيق WhatsApp.
وأشار الخبير في حديث لوكالة Prime الروسية للأنباء، إلى أن تطبيق WhatsApp مثله مثل برنامج المراسلة messenger الشهير، غالبا ما تكتشف فيه نقاط ضعف حرجة. لذلك يمكن اعتباره الأكثر خطورة.
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ويضيف، لقد سمح تحديد نقاط الضعف في WhatsApp، بتشغيل تعليمات برمجية عشوائية على الجهاز والحصول على المعلومات اللازمة بصورة كاملة. ومن اجل ذلك يرسل الهاكرز مقاطع فيديو فيها تعليمات برمجية ضارة. ويشير الخبير إلى أنه ليس مستبعدا وجود نقاط ضعف في برامج المراسلة الأقل شيوعا.
ووفقا له، غالبا ما يكون سبب التسريبات أخطاء يقترفها المستخدم، بما فيها عدم تحديث التطبيق.
(روسيا اليوم)
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