ماسك مودعا "نظام اللوردات والفلاحين": علامة تويتر الزرقاء بـ8 دولارات

أعلن الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، فرض رسوم شهرية على مستخدمي موقع تويتر بقيمة ثمانية دولارات شهريا، مقابل الحصول على العلامة الزرقاء على حسابهم، ضمن "عملية إصلاح شاملة" لمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة بعد أسبوع من استحواذه عليها بقيمة 44 مليار دولار.وكانت النشرة التكنولوجية لتويتر، قد كشفت الإثنين، عن "عملية إصلاح شاملة"، ودراسة فرض رسوم مقابل استخدام العلامة الزرقاء.

والثلاثاء، انتقد ماسك الشكل المعمول به حاليا، وقال في سلسلة تغريدات، نشرها على حسابه، إن "نظام اللوردات والفلاحين الحالي في تويتر لمن لديه أو ليس لديه علامة زرقاء هو هراء. القوة للشعب! أزرق مقابل ثمانية دولارات شهريا".

وأشار إلى أن السعر سيتم تعديله بحسب الدولة "بما يتناسب مع القوة الشرائية".وعرض ماسك أنه في حالة الاشتراك في هذه الخدمة، سيتم إضافة ميزات أخرى.وقال: "سوف تحصل أيضا على الأولوية في الردود والإشارات والبحث، وهو أمر ضروري للتغلب على البريد العشوائي والاحتيال".وأضاف أن من سيفعّلون هذه الميزة ستكون لديهم القدرة على نشر فيديوهات أو ملفات صوت طويلة، وتقليل عدد الإعلانات إلى النصف.وقال ماسك إن هذا النظام الجديد سيعطي تويتر تدفقا للإيرادات لمكافأة منشئي المحتوى.وكان ماسك قد أشار إلى استطلاع على تويتر، أطلق صباح الإثنين، سؤل فيه مستخدمو تويتر عن المبلغ الذي قد يدفعونه شهريا مقابل العلامة زرقاء، والاختيار ما بين خمس أو عشر أو 15 دولارا شهريا، أو عدم الدفع إطلاقا.