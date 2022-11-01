Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ماسك مودعا "نظام اللوردات والفلاحين": علامة تويتر الزرقاء بـ8 دولارات

Lebanon 24
01-11-2022 | 15:34
A-
A+
Doc-P-1006515-638029354196844090.jpg
Doc-P-1006515-638029354196844090.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، فرض رسوم شهرية على مستخدمي موقع تويتر بقيمة ثمانية دولارات شهريا، مقابل الحصول على العلامة الزرقاء على حسابهم، ضمن "عملية إصلاح شاملة" لمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة بعد أسبوع من استحواذه عليها بقيمة 44 مليار دولار. 
Advertisement

وكانت النشرة التكنولوجية لتويتر، قد كشفت الإثنين، عن "عملية إصلاح شاملة"، ودراسة فرض رسوم مقابل استخدام العلامة الزرقاء.
 
والثلاثاء، انتقد ماسك الشكل المعمول به حاليا، وقال في سلسلة تغريدات، نشرها على حسابه، إن "نظام اللوردات والفلاحين الحالي في تويتر لمن لديه أو ليس لديه علامة زرقاء هو هراء. القوة للشعب! أزرق مقابل ثمانية دولارات شهريا". 
 
وأشار إلى أن السعر سيتم تعديله بحسب الدولة "بما يتناسب مع القوة الشرائية". 

وعرض ماسك أنه في حالة الاشتراك في هذه الخدمة، سيتم إضافة ميزات أخرى. 

وقال: "سوف تحصل أيضا على الأولوية في الردود والإشارات والبحث، وهو أمر ضروري للتغلب على البريد العشوائي والاحتيال". 

وأضاف أن من سيفعّلون هذه الميزة ستكون لديهم القدرة على نشر فيديوهات أو ملفات صوت طويلة، وتقليل عدد الإعلانات إلى النصف. 

وقال ماسك إن هذا النظام الجديد سيعطي تويتر تدفقا للإيرادات لمكافأة منشئي المحتوى. 

وكان ماسك قد أشار إلى استطلاع على تويتر، أطلق صباح الإثنين، سؤل فيه مستخدمو تويتر عن المبلغ الذي قد يدفعونه شهريا مقابل العلامة زرقاء، والاختيار ما بين خمس أو عشر أو 15 دولارا شهريا، أو عدم الدفع إطلاقا. 
 
(الحرة)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
17:00 | 2022-11-01
15:00 | 2022-11-01
12:45 | 2022-11-01
12:00 | 2022-11-01
10:56 | 2022-11-01
09:34 | 2022-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website