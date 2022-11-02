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تكنولوجيا وعلوم

"تويتر" تخطط لإعادة تشغيل تطبيق "فاين"

Lebanon 24
02-11-2022 | 03:00
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أصدر الملياردير الأميركي إيلون ماسك تعليمات لمهندسي شركة تويتر، للعمل على إعادة تشغيل تطبيق الفيديو القصير المعروف باسم "فاين" الذي يمكن أن يكون جاهزاً بحلول نهاية العام، حسبما أفادت مصادر متعددة لموقع "أكسيوس".
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وأغلقت تويتر موقع مقاطع الفيديو في 2016 بعد الاستحواذ عليه قبل 4 سنوات، ما أصاب عشاق "فاين" بحالة من الاستياء، وأفادت تقارير بأن تويتر حاولت بيع "فاين" بعد فترة وجيزة.

وأوضحت المصادر أن مهندسي "تويتر" كُلفوا بالفعل بالنظر في قاعدة التعليمات البرمجية القديمة لتطبيق "فاين" التي لم يتم تغييرها أو تحديثها منذ الإغلاق. وقال أحد المصادر: "إن الأمر يحتاج إلى الكثير من العمل".

وأدخل تويتر ميزات فيديو جديدة منذ عام 2016، لكن إحياء تطبيق "فاين" ربما يمنح صناع محتوي الفيديو منصة بمنأى إلى حد ما عن الخطاب العام على تويتر.

ويُقال إن ماسك قد ناقش مسألة "فاين" في الأشهر التي سبقت استحواذه على تويتر، وأطلق الأحد استطلاعاً على موقع تويتر يسأل عما إذا كان يجب عليه إعادة التطبيق. وجاءت الردود بنحو 2 إلى 1 لصالح الأمر.

وفي تعليق على الأمر كتب MrBeast وهو أحد مشاهير يوتيوب: "إذا فعلت ذلك وتنافست بالفعل مع تيك توك، فسيكون ذلك ممتعاً"، ورد عليه ماسك: "ما الذي يمكننا فعله لجعله أفضل من تيك توك؟".

وأحد الاختلافات الكبيرة بين "تيك توك" و"فاين" الذي يعود إلى عام  2016، هو أن الأول يستخدم خوارزمية لخدمة مقاطع الفيديو، بينما اعتمد "فاين" على المتابعات الاجتماعية للمستخدم.
المصدر: الشرق
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