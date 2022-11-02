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تكنولوجيا وعلوم

مرة أخرى... تقنية "ديب فيك" تتحدى مستخدمي الإنترنت!

Lebanon 24
02-11-2022 | 09:00
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يتحدى مقطع فيديو مزيف، تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ويضم الممثلتين إليزابيث أولسن وسكارليت جوهانسون، مستخدمي الإنترنت لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم تحديد الممثلة الحقيقية من المزيفة.

وترك الكثيرون في حيرة من أمرهم لأن الصورة المزيفة "تبدو مقنعة جدًا"، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.
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إلى ذلك، أظهر مقطع فيديو قصير، تمت مشاركته على منصة تويتر، الممثلتين أثناء تحدثهما وتتحركان بنفس الطريقة بالضبط ولهما نفس قصة الشعر.

فيما شعر العديد من مستخدمي تويتر بالدهشة من الشكل الحقيقي لكلا المقطعين، لكن تمكن البعض من تمييز الممثلة المزيفة وهي سكارليت جوهانسون، من خلال تحديد الأماكن غير الصحيحة لبعض الظلال وما يبدو وكأن لديها حاجب مزدوج وانتفاخ رقبتها عند التحدث.

وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح كيف تم إنشاء مقطع "ديب فيك" أو التزييف العميق، يبدو أن من قام به زيّف لقطات جوهانسون لتبدو تماماً مثل أولسن، أي بنفس تصفيفة الشعر والمكياج والملابس.

ودار جدل واسع من التعليقات على التغريدة التي عرضت مقطع الفيديو المزيف حول مدى واقعية مشهد التزييف العميق مما يثير مخاوف جمة "مما سيأتي به المستقبل".

يذكر أن تقنية "ديب فيك" اخترعت في عام 2014 بواسطة آيان غودفيلو، الذي كان مدير التعلم الآلي في مجموعة المشاريع الخاصة التابعة لشركة آبل ورائدًا في هذا المجال.

وتعد التقنية أحد أشكال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تجمع بين مصطلحي "التعلم العميق" و"المزيف".
المصدر: العربية
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