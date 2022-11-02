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تكنولوجيا وعلوم

ثاني مشروع فاشل تُغلقه "غوغل"... ما هو؟

Lebanon 24
02-11-2022 | 15:00
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أنهى عملاق محركات البحث في الإنترنت "غوغل"، خدمات تطبيق الدردشة "غوغل هانغ أوت" الذي كان مرفقا بخدمة البريد الإلكتروني "جيميل".

وكانت شركة "غوغل" أعلنت في وقت سابق من هذا العام اعتزامها إغلاق التطبيق الذي يتيح الدردشة بالنص والصوت والفيديو.
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وقالت "غوغل" إنها ستحوّل مستخدمي هذا التطبيق إلى منصة أخرى اسمها "غوغل شات"، الذي يشبه تطبيق التواصل الفوري "سلاك" الخاص بالأعمال التجارية.

واعتبارا من الأول من نوفمبر لن تتوفر خدمة "غوغل هانغ أوت" على أجهزة الكمبيوتر المكتبية، وبينما توقفت الخدمة في الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي "أندرويد" و"أي أو أس" في وقت سابق من العام الجاري، بحسب موقع "techcrunch" التقني. 


وجاءت هذه الخطوة بعدما كانت "غوغل هانغ أوت" يموت ببطء في الفترة الماضية، مع سماح "غوغل" للمشتركين فيه بالانتقال إلى التطبيق البديل.

وفي يونيو الماضي، قالت "غوغل" إنها ستحث المشتركين على الانتقال إلى تطبيق "غوغل شات" المتاح على بريدها الإلكتروني "جيميل" أو على التطبيق.

وحقق "غوغل هانغ أوت" أرقاما متواضعة للغاية، إذ حمّله 5 ملايين شخص من متجر "غوغل بلاي"، في حين أن عدد مستخدمي تطبيق التواصل الفوري "واتساب" بلغ أكثر من ملياري شخص.

وكانت "غوغل" قد أوقفت في عام 2019 خدمة "غوغل بلس" وهي شبكة اجتماعية، كانت الشركة العملاقة تريد أن تنافسها بها "فيسبوك و"تويتر"، لكن لم يحقق المشروع النجاح المطلوب.
 
 
(سكاي نيوز)
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