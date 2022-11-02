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تكنولوجيا وعلوم

بمحركات قوية... تعرفوا إلى سيارة "Dodge Charger" الجديدة

Lebanon 24
02-11-2022 | 17:00
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كشفت Dodge خلال معرض SEMA النقاب عن نسختها الأحدث من سيارة Charger التي اجتمعت فيها الحداثة والقوة التي يحبها عشاق السيارات الأميركية.

وقد حافظت Charger Daytona SRT الجيدة في تصميمها على الشكل المحبب لدى عشاق مركبات Charger التقليدية، لكنها حصلت على لمسات تمنحها طابعا عصيريا مثل المرايا الضيقة وخطوط الإضاءة التي تمتد على عرض واجهتها الأمامية والتي تعمل بأحدث تقنيات LED.
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وحصلت المركبة على هيكل شديد الانسيابية تميّز بلونه الأحمر الذي يتداخل فيه اللون الأسود بصورة أنيقة جدا، فضلا عن تجهيزها بفتحات تهوية جديدة وممتصات صدمات معدّلة.

وبالرغم من أن السيارة ستكون كهربائية بالكامل إلا أنها حصلت على أنظمة تجعلها تصدر أصواتا تشبه تلك التي تصدرها عوادم سيارات Charger المجهزة بمحركات بنزين ثمانية الأسطوانات.

وداخليا جهّزت السيارة بأحدث التقنيات وزودت واجهة القيادة فيها بشاشة قبالة السائق وشاشة لمسية للتحكم بمنظومات الصوت والتكييف وأنظمة المولتيميديا، كما تزين العديد من أقسام القمرة بعناصر مصنوعة من ألياف الكربون.

وستحصل النسخة الأساسية من السيارة على محركات كهربائية بقوة 462 حصانا يمكن ترقيتها لتصبح بعزم 503 أو 544 حصانا، وستطرح منها نسخ أقوى مجهزة بمحركات كهربائية بعزم 639 و680 حصانا.
 
 
(روسيا اليوم)
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