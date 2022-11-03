إطلاق صاروخ إلى الفضاء... ماذا يحمل؟

أعلنت شركة سبيس إكس الأميركية عن إطلاق صاروخ النقل فالكون الثقيل وعلى متنه قمر صناعي سري لصالح الاستخبارات الأميركية.

Advertisement

وتشير الشركة، إلى أن الصاروخ أطلق من قاعدة بولاية فلوريدا. وأطلق على هذه المهمة السرية الرمز USSF-44 لصالح قيادة القوات الجوية الأمريكية.ووفقا لوسائل الإعلام المتخصصة، يحمل الصاروخ فالكون الثقيل قمرين صناعيين، مهمة أحدهما سرية، والثاني قمر صناعي تجريبي صغير TETRA-1.وقد أعلنت شركة سبيس إكس أنه بعد إطلاق الصاروخ، هبطت وحدات التعجيل الجانبية بالقرب من منصة الإطلاق. وهذا هو الهبوط 150 و151 لمراحل الصاروخ.ويذكر أن هذا الإطلاق هو الثالث لصاروخ فالكون الثقيل، الذي كان أول إطلاق له عام 2018 وعلى متنه سيارة تسلا الكهربائية ، والثاني كان في عام 2019.