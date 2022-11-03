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تكنولوجيا وعلوم

هاتف "غوغل" الجديد... هل نجح في اجتياز الاختبارات؟ (فيديو)

Lebanon 24
03-11-2022 | 12:00
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نشرت قناة JerryRigEverything الشهيرة على يوتيوب مقطع فيديو جديداً يظهر قدرة هاتف غوغل الجديد على تحمل أقسى الاختبارات.

في بداية المقطع حاول الخبير في القناة جرح شاشة هاتف Google Pixel 7 Pro بأداة حادة ليظهرالزجاج الواقي للشاشة قدرة مقاومة ممتازة للخدوش صنّفت من الدرجة السابعة، وبعدها قام الخبير بمحاولة خدش إطار الهاتف إذ ظهرت على الإطار علامات الخدش، ومن ثم حاول خدش الزجاج الواقي للكاميرات لكن الزجاج لم يتأثر تقريبا.
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ومن الاختبارات القاسية التي تعرض لها الهاتف خلال المقطع هو اختبار مقاومة النار، إذ قام الخبير بتعريض الشاشة للهب الولاعة لمدة نصف دقيقة تقريبا فظهرت على الشاشة علامة الحرق لكن عملها لم يتأثر على الإطلاق، وبقيت الاستجابة للّمس فيها ممتازة.

وعندما حاول الخبير ثني الهاتف بكلتا يديه بالضغط على الواجهة الخلفية للجهاز برزت الشاشة قليلا، لكن عند محاولة الضغط من جهة الشاشة لم يتأثر هيكل الهاتف تقريبا.

 
 
 
(روسيا اليوم)
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