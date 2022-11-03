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تكنولوجيا وعلوم

تعرفوا إلى سيارة "geely" العائليّة الجديدة... وهذه مواصفاتها

Lebanon 24
03-11-2022 | 17:00
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كشفت Geely الصينية عن مركبتها الجديدة التي صممت لتكون سيارة عائلية توفر لركابها أفضل معايير الحداثة والرفاهية.

وجاءت Geely Zeekr 009 بهيكل ميني فان مميز من حيث تصميم المصابيح والواجهة الأمامية، طوله 5 أمتار و20 سنتيمترا، عرضه 202 سم، وارتفاعه 185 سم، ومزود بعجلات عريضة بمقاس 20 إنشا.
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أما واجهة القيادة في هذه السيارة فصممت ليوجد فيها أقل حد ممكن من الأزرار التقليدية إذ استعيض عن الأزرار بلوحات لمسية وشاشة تحكم كبيرة في المنتصف، وجهّزت الواجهة بأنظمة مولتيميديا متطورة.


كما حصلت قمرة المركبة على شاشة عرض تلفزيونية قابلة للطي بمقاس 15.6 بوصة، وزودت الأبواب بلوحات لمسية للتحكم بالنوافذ وأنظمة التكييف وأنظمة الإضاءة الداخلية، وزودت المركبة بـ 6 مقاعد جلدية مريحة مجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد، كما حصل ركاب المقاعد الخلفية على طاولات صغيرة قابلة للطي.

وستطرح هذه السيارة بمحركات كهربائية بعزم 544 حصانا تمكنها من الوصول إلى سرعة 190 كلم/سا، وستحصل على بطاريات تكفيها لقطع مسافة 676 كلم باشحنة الكاملة تقريبا.
 
 
(روسيا اليوم)
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