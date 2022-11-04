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تكنولوجيا وعلوم

لمحبي التصوير الاحترافي.. Xiaomi تعلن عن هاتف مزود بكاميرا فائقة الدقة

Lebanon 24
04-11-2022 | 00:00
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أعلنت Xiaomi عن هاتفها الجديد الذي حصل على كاميرا تنافس بقدراتها كاميرات التصوير الاحترافي.

ويتميز الهاتف بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي حصلت على 3 عدسات بدقة (50+48+48) بيكسل وحصلت على قدرات تقريب ممتازة، كما صمم إطار الكاميرا فيه ليثبت عليه عدسات خارجية للتصوير الاحترافي، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل.
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وحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده(163.2/75/9.1) ملم، وزنه 225 غ.
 
www.youtu.be/ea8kCOjZuQU
 
أما شاشته فأتت من نوع LTPO2 AMOLED  بمقاس 6.73 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 533 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام Android 12، ومعالج Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 الحديث، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
 
وزودته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4860 ميي أمبير تعمل مع شاحن تقنيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.
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