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تكنولوجيا وعلوم

"واتساب" يطلق خدمة المجتمعات رسمياً

Lebanon 24
04-11-2022 | 03:00
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أطلق تطبيق التواصل الفوري "واتساب" خدمة المجتمعات التي تتيح مجموعات أكبر وأكثر تنظيما للمناقشات.

وكان "واتساب" قد بدأ اختبار هذه الخدمة في وقت سابق من العام الجاري، التي صممت لمساعدة المنظمات والأندية والمدارس والمجموعات الخاصة الأخرى على جعل تواصلها أفضل وبشكل أكثر تنظيما، وفق موقع ""techcrunch" التقني.
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ونشر المدير التنفيذي لشركة "ميتا" المالكة لـ"واتساب"، مارك زوكربيرغ، مقطع فيديو على صفحته بموقع "فيسبوك" أعلن فيه إطلاق الخدمة، معتبرا إياها تطورا كبيرا في التطبيق.

وأضاف زوكربيرغ أن الخدمة الجديدة تجعل المجموعات أفضل عن طريق تفعيل المجموعات الفرعية وقنوات توجيه الإعلانات، مؤكدا أن هذه الخدمة محمية بنظام التشفير المعمول به في التطبيق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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