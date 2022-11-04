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تكنولوجيا وعلوم

كلنا سنصبح "ميندي المرعبة".. هكذا سيبدو البشر بعد 800 عام

Lebanon 24
04-11-2022 | 09:00
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تشبثنا بكل أنواع التكنولوجيا جعل منا مدمنين على الهواتف الذكية وعدم مفارقتها ولو لحظة مع شعور دائم بالحاجة إلى الاطلاع على أي أمر خوفا من أن يفوتنا أي شيء سواء محادثة أو صورة أو فيديو، حتى خلت حياتنا من الخصوصية والراحة النفسية.
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هذا الواقع دفع العديد من الخبراء إلى دراسة مدى تأثير تعلقنا بالتكنولوجيا على حياتنا الصحية وحتى على أشكالنا الخارجية.

"النموذج المرعب"
وبالنسبة للعديد من الأشخاص، فاللحظة التي تمر دون أن ترى هاتفك أو الكمبيوتر المحمول تبدو لك كأنها دهر، لكن النموذج المرعب الذي يبين لك ما ستصبح عليه في المستقبل قد يشجعك على قضاء وقت أقل مع أجهزتك.

وابتكر الباحثون نموذجًا بشعًا يسمى "ميندي"، ويقولون إنه يقدم لمحة عما يمكن أن يبدو عليه البشر في أقل من 800 عام نتيجة لاعتمادنا على التكنولوجيا.

فمن خلال ظهر منحنٍ وعنق عريض ويد مع "مخلب" وحتى مجموعة ثانية من الجفون، يمكن أن تكون ميندي "إنسان عام 3000 وما بعده".

تم إنشاء "ميندي" بواسطة موقع "Toll Free Forwarding" كطريقة لتصور كيفية تأثير التكنولوجيا على أجسامنا. وأوضح تقرير للموقع أن الخبراء قاموا "ببحث علمي حول هذا الموضوع قبل العمل مع مصمم ثلاثي الأبعاد لإنشاء إنسان مستقبلي تغير جسده بسبب الاستخدام المتسق للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من التقنيات''.
 
أظافر ستتحول لمخالب
ووفقا للنموذج، ستؤدي سنوات من النظر إلى هواتفنا الذكية أو إلى شاشات الكمبيوتر إلى ظهور الانحناء. وفي الوقت نفسه، ستصبح أيدينا في شكل مخلب بعد إمساك هواتفنا الذكية باستمرار.

وفي حديثه إلى "Toll Free Forwarding"، أوضح الدكتور نيكولا دجوردجيفيتش من "Med Alert Help": "الطريقة التي نحمل بها هواتفنا يمكن أن تسبب إجهادًا في بعض نقاط الاتصال مما يتسبب في تكوين مخلب النص"، والذي يُعرف باسم متلازمة النفق الرسفي.

بالإضافة إلى "مخلب النص"، يمكن للبشر تجربة "مرفق الهاتف الذكي" - زاوية دائمة 90 درجة ناتجة عن الوضع المعتاد للذراع عند حمل الجهاز.

جمجمة أكثر سمكًا ودماغ أصغر
وفقًا للنموذج، لن تؤدي ساعات النظر إلى هواتفنا إلى ظهور انحناءات في الظهر فحسب، بل أيضًا إلى أعناق أكثر سمكًا.

وتشمل الميزات الغريبة الأخرى التي يمكن أن نتوقعها جمجمة أكثر سمكًا ودماغًا أصغر، إضافة إلى جفن ثانٍ لمنع التعرض المفرط للضوء.

المصدر: العربية
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