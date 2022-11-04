22
o
بيروت
22
o
طرابلس
11
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
11
o
بشري
22
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
كلنا سنصبح "ميندي المرعبة".. هكذا سيبدو البشر بعد 800 عام
Lebanon 24
04-11-2022
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشبثنا بكل أنواع التكنولوجيا جعل منا مدمنين على الهواتف الذكية وعدم مفارقتها ولو لحظة مع شعور دائم بالحاجة إلى الاطلاع على أي أمر خوفا من أن يفوتنا أي شيء سواء محادثة أو صورة أو فيديو، حتى خلت حياتنا من الخصوصية والراحة النفسية.
Advertisement
هذا الواقع دفع العديد من الخبراء إلى دراسة مدى تأثير تعلقنا بالتكنولوجيا على حياتنا الصحية وحتى على أشكالنا الخارجية.
"النموذج المرعب"
وبالنسبة للعديد من الأشخاص، فاللحظة التي تمر دون أن ترى هاتفك أو الكمبيوتر المحمول تبدو لك كأنها دهر، لكن النموذج المرعب الذي يبين لك ما ستصبح عليه في المستقبل قد يشجعك على قضاء وقت أقل مع أجهزتك.
وابتكر الباحثون نموذجًا بشعًا يسمى "ميندي"، ويقولون إنه يقدم لمحة عما يمكن أن يبدو عليه البشر في أقل من 800 عام نتيجة لاعتمادنا على التكنولوجيا.
فمن خلال ظهر منحنٍ وعنق عريض ويد مع "مخلب" وحتى مجموعة ثانية من الجفون، يمكن أن تكون ميندي "إنسان عام 3000 وما بعده".
تم إنشاء "ميندي" بواسطة موقع "Toll Free Forwarding" كطريقة لتصور كيفية تأثير التكنولوجيا على أجسامنا. وأوضح تقرير للموقع أن الخبراء قاموا "ببحث علمي حول هذا الموضوع قبل العمل مع مصمم ثلاثي الأبعاد لإنشاء إنسان مستقبلي تغير جسده بسبب الاستخدام المتسق للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من التقنيات''.
أظافر ستتحول لمخالب
ووفقا للنموذج، ستؤدي سنوات من النظر إلى هواتفنا الذكية أو إلى شاشات الكمبيوتر إلى ظهور الانحناء. وفي الوقت نفسه، ستصبح أيدينا في شكل مخلب بعد إمساك هواتفنا الذكية باستمرار.
وفي حديثه إلى "Toll Free Forwarding"، أوضح الدكتور نيكولا دجوردجيفيتش من "Med Alert Help": "الطريقة التي نحمل بها هواتفنا يمكن أن تسبب إجهادًا في بعض نقاط الاتصال مما يتسبب في تكوين مخلب النص"، والذي يُعرف باسم متلازمة النفق الرسفي.
بالإضافة إلى "مخلب النص"، يمكن للبشر تجربة "مرفق الهاتف الذكي" - زاوية دائمة 90 درجة ناتجة عن الوضع المعتاد للذراع عند حمل الجهاز.
جمجمة أكثر سمكًا ودماغ أصغر
وفقًا للنموذج، لن تؤدي ساعات النظر إلى هواتفنا إلى ظهور انحناءات في الظهر فحسب، بل أيضًا إلى أعناق أكثر سمكًا.
وتشمل الميزات الغريبة الأخرى التي يمكن أن نتوقعها جمجمة أكثر سمكًا ودماغًا أصغر، إضافة إلى جفن ثانٍ لمنع التعرض المفرط للضوء.
المصدر: العربية
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة غير متوقعة من كهرباء لبنان.. هذا ما ينتظرنا الشهر المقبل
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة من كهرباء لبنان.. هذا ما ينتظرنا الشهر المقبل
04:15 | 2022-11-04
04/11/2022 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يتدّخل لضبط الوضع خارج الـ"أم تي في" بعد العراك في حلقة "صار الوقت" (فيديو)
Lebanon 24
الجيش يتدّخل لضبط الوضع خارج الـ"أم تي في" بعد العراك في حلقة "صار الوقت" (فيديو)
17:14 | 2022-11-03
03/11/2022 05:14:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة علنيّة.. هكذا ردّ قائد الجيش على باسيل
Lebanon 24
رسالة علنيّة.. هكذا ردّ قائد الجيش على باسيل
05:15 | 2022-11-04
04/11/2022 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر سقوطٍ لباسيل.. هذا "تكتيكهُ" الجديد
Lebanon 24
آخر سقوطٍ لباسيل.. هذا "تكتيكهُ" الجديد
07:00 | 2022-11-04
04/11/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ارتفع دولار "صيرفة" اليوم؟
Lebanon 24
هل ارتفع دولار "صيرفة" اليوم؟
13:14 | 2022-11-03
03/11/2022 01:14:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
12:00 | 2022-11-04
تقرير يكشف... 15.44% من الحواسيب الشخصية تستخدم ويندوز 11
06:00 | 2022-11-04
"تويتر" تبدأ عمليات تسريح 50% من الموظفين
03:00 | 2022-11-04
"واتساب" يطلق خدمة المجتمعات رسمياً
00:00 | 2022-11-04
لمحبي التصوير الاحترافي.. Xiaomi تعلن عن هاتف مزود بكاميرا فائقة الدقة
17:00 | 2022-11-03
تعرفوا إلى سيارة "geely" العائليّة الجديدة... وهذه مواصفاتها
15:00 | 2022-11-03
مدته 4 دقائق.. اختبار بسيط للإبداع يمكنك تجربته!
فيديو
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
04:24 | 2022-10-31
04/11/2022 18:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
04/11/2022 18:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
04/11/2022 18:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact