كلنا سنصبح "ميندي المرعبة".. هكذا سيبدو البشر بعد 800 عام

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تشبثنا بكل أنواع التكنولوجيا جعل منا مدمنين على الهواتف الذكية وعدم مفارقتها ولو لحظة مع شعور دائم بالحاجة إلى الاطلاع على أي أمر خوفا من أن يفوتنا أي شيء سواء محادثة أو صورة أو فيديو، حتى خلت حياتنا من الخصوصية والراحة النفسية.هذا الواقع دفع العديد من الخبراء إلى دراسة مدى تأثير تعلقنا بالتكنولوجيا على حياتنا الصحية وحتى على أشكالنا الخارجية.وبالنسبة للعديد من الأشخاص، فاللحظة التي تمر دون أن ترى هاتفك أو الكمبيوتر المحمول تبدو لك كأنها دهر، لكن النموذج المرعب الذي يبين لك ما ستصبح عليه في المستقبل قد يشجعك على قضاء وقت أقل مع أجهزتك.وابتكر الباحثون نموذجًا بشعًا يسمى "ميندي"، ويقولون إنه يقدم لمحة عما يمكن أن يبدو عليه البشر في أقل من 800 عام نتيجة لاعتمادنا على التكنولوجيا.فمن خلال ظهر منحنٍ وعنق عريض ويد مع "مخلب" وحتى مجموعة ثانية من الجفون، يمكن أن تكون ميندي "إنسان عام 3000 وما بعده".تم إنشاء "ميندي" بواسطة موقع "Toll Free Forwarding" كطريقة لتصور كيفية تأثير التكنولوجيا على أجسامنا. وأوضح تقرير للموقع أن الخبراء قاموا "ببحث علمي حول هذا الموضوع قبل العمل مع مصمم ثلاثي الأبعاد لإنشاء إنسان مستقبلي تغير جسده بسبب الاستخدام المتسق للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من التقنيات''.