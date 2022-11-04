"غوغل هانغ آوت" ثاني مشروع فاشل تغلقه "غوغل" في غضون سنوات

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أنهى عملاق البحث على الإنترنت "غوغل"، خدمة هانغ أوتس Hangouts للدردشة التابعة له، بعد عامين من إعلانها لأول مرة أنها ستدفع الناس إلى استخدام الدردشة على التطبيق المرفق بخدمة البريد الإلكتروني Gmail.وتعد تلك المرة الثانية خلال عامين التي يتم فيها إغلاق أحد تطبيقات غوغل الشهيرة، إذ أعلنت في اب من العام الماضي إغلاق تطبيق أندرويد أوتو.وقامت "غوغل" بإلغاء تطبيق "هانغ أوتس" للدردشة لنظامي أندرويد وiOS في يوليو. وعرضت على المستخدمين تحويلهم إلى تطبيق "غوغل شات" المستقل أو تجربة الدردشة داخل Gmail.كما قال موقع TechCrunch، إن الإصدار الأخير من خدمة المراسلة، Hangouts للويب، سيتم الآن أيضاً التخلص منه نهائياً، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".عند وصول المستخدمين إلى موقع Hangouts على الويب، قد تظهر لهم رسالة مفادها: "اعتباراً من 1 تشرين الثاني 2022، ستعيد Hangouts على الويب التوجيه إلى الدردشة على الويب". نوصي بالانتقال إلى دردشة غوغل الآن".وقالت "غوغل" سابقاً إن أولئك الذين يرغبون في الاحتفاظ بنسخة من بيانات هانغ أوتس الخاصة بهم سيتعين عليهم استخدام أداة Takeout قبل أن تختفي الخدمة نهائياً.