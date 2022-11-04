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تكنولوجيا وعلوم

"عملاق" صيني يتحدى سيارات فورد وتويوتا!

Lebanon 24
04-11-2022 | 17:00
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أعلنت Foton الصينية عن نيتها إطلاق نماذج جديدة من Tunland G9 لتنافس سيارات البيك آب الكبيرة من فورد وتويوتا.

وستأتي Tunland G9 الجديدة بنموذجين بطول 5.34 و5.63 م، كلاهما سيجهز بعجلات كبيرة وممتصات صدمات معدنية قوية، وأنظمة تعليق تجعل الحركة سلسلة على الطرق الوعرة، كما ستزود هذه السيارات بمصابيح تعمل باحدث تقنيات LED.
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وستحصل هذه السيارات على واجهة قيادة معدلة عن واجهات سيارات Tunland G9 السابقة، إذ ستزود الواجهة بشاشة بمقاس 7 بوصات قبالة السائق، وشاشة لمسية متطورة بمقاس 10.25 بوصة، وستجهز الشاشة بنظام وسائط متعددة قادر على الاتصال مع شبكات 4G، ويمكن التحكم بها عن بعد عبر المساعدات الصوتية.
 
www.youtu.be/VBHFpWczCio
 
وبالإضافة إلى نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث ستحصل هذه السيارات على نظام الفرملة التلقائيفي الحالات الطارئة، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، وستزود مقاعدها بأنظمة تدفئة وتبريد، كما ستجهز المركبات بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
 
وستعمل Tunland G9 بمحركات توربوديزل بسعة 2.0 ليتروعزم 163 حصانا، ومحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 238 حصانا، كما ستجهز بنظام دفع رباعي، وعلب سرعة بـ 8 سرعات.
 
(روسيا اليوم) 
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