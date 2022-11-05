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تكنولوجيا وعلوم

سوني تكشف عن موعد إطلاق نظارتها الجديدة للواقع الافتراضي

Lebanon 24
05-11-2022 | 06:00
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اعلنت شركة سوني عن الموعد الذي ستطلق فيه نظارة PlayStation VR2 الجديدة للواقع الافتراضي، وأسعار نسخ هذه النظارة.

وتبعا لموقع الشركة فإن PlayStation VR2 ستطلق لمحبي ألعاب الفيديو اعتبارا من 22 فبراير القادم، ويمكن لمحبي الألعاب الحصول على لعبة Horizon Call of the Mountain الجديدة التي صممت خصيصا لهذه النظارة، كما سيطرح في هذا التاريخ أيضا وحدات شحن خاصة بقبضات منصات PlayStation.
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وتبعا لسوني فإن النظارة الجديدة ستختلف بشكل ملحوظ عن نظاراتها السابقة للواقع الافتراضي، إذ ستتوافق مع مختلف نماذج منصات PlayStation، وستحوي أيضا تقنيات خاصة لتعقب حركات عين المستخدم، وتقنيات الصوت المكاني.

وستحصل النظارة على شاشات داخلية بدقة (4040/2000) بكسل، بتردد 120 هيرتزا، وزاوية عرض 100 درجة، وستزود بكاميرا تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء.


كما ستأتي PlayStation VR2 الجديدة بحساسات متطورة لاستشعار حركات المستخدم، وستحصل على منافذ USB-C، وتقنيات Bluetooth 5.1 للاقتران اللاسلكي بالأجهزة الاخرى وتأمين تبادل سريع للبيانات، وستتراوح أسعارها ما بين 449.99 و599.99 دولار تبعا للملحقات التي يرغب المستخدم بالحصول عليها.
المصدر: روسيا اليوم
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