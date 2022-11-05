المكالمات العشوائية.. كيف تحظرها على آيفون؟

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انتشرت ظاهرة المكالمات العشوائية، التي تكون بغرض إنشاء عملية نصب على مستقبل الاتصال، أو بهدف التسويق لمنتج ما، دون إذن مسبق لصاحب الخط بالتواصل.ومع تزايد هذه الظاهرة، زاد انزعاج مستخدمي الهواتف النقالة، حتى أن محرك بحث غوغل شهد ارتفاعا ملحوظا بسؤال "كيف أحظر المكالمات العشوائية"؟.وكشف موقع "لابتوب ماغ" طرق عدة يمكنك من خلالها إحباط المكالمات العشوائية على جهاز آيفون.يمكنك الاستفادة من ميزة "إسكات المتصلين غير المعروفين" أو Silence Unknown Callers لإبعاد المتصلين المزعجين. وهي ميزة تمنع الأرقام التي لم تتصل بك من قبل، كما أنه يحظر الأشخاص الذين لم يتم حفظهم في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.لتفعيل هذه الميزة على هاتف آيفون، اذهب إلى "الإعدادات"، ثم إلى "الهاتف"، ثم فعل "إسكات المتصلين غير المعروفين".