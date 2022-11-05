كيف يمكن حذف حساب من تويتر؟



وأظهرت إحصائيات شركة "في بي إن أوفرفيو" زيادة البحث عن كيفية إلغاء حساب تويتر حول العالم، بنسبه 500% في الأسبوع الماضي.

Advertisement فيما يلي إجراءات حذف الحساب وإلغاء تنشيطه.

حذف الحساب

يمكن حذف الحساب بشكل دائم من الهواتف باتباع هذه الخطوات.

فتح التطبيق في الهاتف، ثم تسجيل الدخول ونقر أيقونة القائمة على شكل ثلاثة خطوط أفقية للهواتف التي تعمل بأندرويد، أو أيقونة الملف الشخصي، ثم خيار الإعدادت والخصوصية.

نقر خيار الحساب، ثم نقر إلغاء تفعيل الحسابك في الأسفل، وضغط زر إلغاء تفعيل، وإدخال كلمة المرور. ونقر زر إلغاء تفعيل ثم زر نعم، إلغاء التفعيل لتأكيد الحذف الدائم للحساب.

لإعادة تفعيل الحساب تويتر، يمكن تسجيل الدخول مرة أخرى، لتفعيله تلقائياً.

إلغاء تنشيط حساب

تسجيل الدخول، ثم نقر "المزيد" في الجزء السفلي الأيمن من الشاشة، والبحث في خيار "الإعدادات والدعم" ثم "الإعدادات والخصوصية" ثم ضغط "حسابك"، ثم "إلغاء تنشيط الحساب"، و"إلغاء تنشيط" باللون الأحمر، بعد كتابة كلمة المرور. قالت بيانات محرك بحث غوغل إلى أن مستخدمي تويتر يغادرونه بأعداد كبيرة، بعداستحواذ إيلون ماسك عليه.وأظهرت إحصائيات شركة "في بي إن أوفرفيو" زيادة البحث عن كيفية إلغاء حساب تويتر حول العالم، بنسبه 500% في الأسبوع الماضي.فيما يلي إجراءات حذف الحساب وإلغاء تنشيطه.حذف الحسابيمكن حذف الحساب بشكل دائم من الهواتف باتباع هذه الخطوات.فتح التطبيق في الهاتف، ثم تسجيل الدخول ونقر أيقونة القائمة على شكل ثلاثة خطوط أفقية للهواتف التي تعمل بأندرويد، أو أيقونة الملف الشخصي، ثم خيار الإعدادت والخصوصية.نقر خيار الحساب، ثم نقر إلغاء تفعيل الحسابك في الأسفل، وضغط زر إلغاء تفعيل، وإدخال كلمة المرور. ونقر زر إلغاء تفعيل ثم زر نعم، إلغاء التفعيل لتأكيد الحذف الدائم للحساب.لإعادة تفعيل الحساب تويتر، يمكن تسجيل الدخول مرة أخرى، لتفعيله تلقائياً.إلغاء تنشيط حسابتسجيل الدخول، ثم نقر "المزيد" في الجزء السفلي الأيمن من الشاشة، والبحث في خيار "الإعدادات والدعم" ثم "الإعدادات والخصوصية" ثم ضغط "حسابك"، ثم "إلغاء تنشيط الحساب"، و"إلغاء تنشيط" باللون الأحمر، بعد كتابة كلمة المرور.



يمكن إلغاء تنشيط حساب تويتر في التطبيق عبر الدخول إلى التطبيق والضغط على أيقونة الملف الشخصي الخاص الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى وسيظهر خيار "الإعدادات والدعم" ثم "الإعدادات والخصوصية" في الجزء السفلي، وبعد ذلك الضغط على الحساب في الأعلى.

التحكم في تبادل البيانات

لا يمكن منع تويتر تماماً من التتبع، ولكن يمكن تقييد المعلومات الشخصية التي تحصل عليها المنصة عبر "الإعدادات والخصوصية" ضمن "الإعدادات" على الجانب الأيسر من موجز تويتر، ثم "الخصوصية والأمان" والتمرير لأسفل إلى "مشاركة البيانات والتخصيص"، للحد من البيانات.

ويمكن إيقاف تشغيل "الإعلانات المخصصة"، وضمن "الهوية"، يمكن منع تويتر من استخدام المعلومات من مواقع الويب والأجهزة الأخرى خارج النظام الأساسي.

كما يؤدي إلغاء تحديد "مشاركة البيانات مع شركاء الأعمال" أيضاً إلى منع التطبيق من إعطاء المعلومات لشركات أخرى.

الغاء تنشيط حساب تويتر في التطبيقيمكن إلغاء تنشيط حساب تويتر في التطبيق عبر الدخول إلى التطبيق والضغط على أيقونة الملف الشخصي الخاص الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى وسيظهر خيار "الإعدادات والدعم" ثم "الإعدادات والخصوصية" في الجزء السفلي، وبعد ذلك الضغط على الحساب في الأعلى.التحكم في تبادل البياناتلا يمكن منع تويتر تماماً من التتبع، ولكن يمكن تقييد المعلومات الشخصية التي تحصل عليها المنصة عبر "الإعدادات والخصوصية" ضمن "الإعدادات" على الجانب الأيسر من موجز تويتر، ثم "الخصوصية والأمان" والتمرير لأسفل إلى "مشاركة البيانات والتخصيص"، للحد من البيانات.ويمكن إيقاف تشغيل "الإعلانات المخصصة"، وضمن "الهوية"، يمكن منع تويتر من استخدام المعلومات من مواقع الويب والأجهزة الأخرى خارج النظام الأساسي.كما يؤدي إلغاء تحديد "مشاركة البيانات مع شركاء الأعمال" أيضاً إلى منع التطبيق من إعطاء المعلومات لشركات أخرى.

الخصوصية

تتيح علامة "الخصوصية والأمان" كتم كلمات وحسابات معينة لمنعها من الظهور، ضمن "كتم الصوت والحظر".

حذف التغريدات

يتيح تويتر حذف تغريدة واحدة فقط كل مرة، لكن بعض المواقع مثل Tweetdelete.net تسمح بالبداية من جديد وحذف جميع التغريدات، أو تلك التي مضى عليها أكثر من أسبوع.