Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

آيفون يسمح بالدفع على باي بال بنقرة واحدة

Lebanon 24
06-11-2022 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1007855-638032777452646877.jpg
Doc-P-1007855-638032777452646877.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت آبل عن شراكة مع بعض أكبر شركات المدفوعات الرقمية لتعزيز خدمة الدفع الخاصة بها عبر الهاتف المحمول.
وسيتم تقديم خدمة Tap to Payقريباً كخيار على تطبيقات iOS لخدمة الدفع باي بال وفينمو، مما يعني أن التجار الذين يستخدمون هذه الخدمات بالفعل سيكون لديهم طرق أكثر لقبول الدفع دون الحاجة إلى العملات النقدية.
Advertisement
وتم إطلاق ميزة Tap to Pay في فبراير (شباط) 2022، وهي رهان كبير من آبل على المدفوعات غير التلامسية، مما يسمح لمستخدمي آيفون بالدفع أو إرسال الأموال باستخدام آبل باي وبطاقات الخصم أو الائتمان بدون تلامس بالهاتف فقط، دون الحاجة إلى أجهزة أخرى.
وبالاستفادة من هذه التقنية من آبل على آيفون، سيتمكن عملاء التجار الأمريكيين قريباً من قبول بطاقات الخصم أو الائتمان ومحافظ الهاتف المحمول، بما في ذلك آبل باي باستخدام آيفون وباي بال أو تطبيق فينمو.
الميزة متاحة على هواتف آيفون، حيث يحتاج التجار ببساطة إلى فتح التطبيق وتسجيل البيع وقبول الدفع بدون تلامس باستخدام أجهزتهم. وتأمل آبل في إجراء قبول المدفوعات عبر آبل باي وأنواع أخرى من المدفوعات غير التلامسية التي يمكن الوصول إليها من قبل المزيد من الشركات.
وكشفت باي بال أيضاً أنها ستبدأ قريباً في تقديم آبل باي كخيار دفع، بالإضافة إلى السماح للمستخدمين في الولايات المتحدة بإضافة بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بشبكتي باي باي وفينمو إلى محفظة آبل الخاصة بهم، مما يعني هذه الطرق يمكن استخدامها في أي مكان يتم فيه قبول آبل باي، بحسب موقع تيك رادار.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
17:00 | 2022-11-05
15:00 | 2022-11-05
12:00 | 2022-11-05
10:13 | 2022-11-05
09:00 | 2022-11-05
06:00 | 2022-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website