آيفون يسمح بالدفع على باي بال بنقرة واحدة

Advertisement

كشفت آبل عن شراكة مع بعض أكبر شركات المدفوعات الرقمية لتعزيز خدمة الدفع الخاصة بها عبر الهاتف المحمول.وسيتم تقديم خدمة Tap to Payقريباً كخيار على تطبيقات iOS لخدمة الدفع باي بال وفينمو، مما يعني أن التجار الذين يستخدمون هذه الخدمات بالفعل سيكون لديهم طرق أكثر لقبول الدفع دون الحاجة إلى العملات النقدية.وتم إطلاق ميزة Tap to Pay في فبراير (شباط) 2022، وهي رهان كبير من آبل على المدفوعات غير التلامسية، مما يسمح لمستخدمي آيفون بالدفع أو إرسال الأموال باستخدام آبل باي وبطاقات الخصم أو الائتمان بدون تلامس بالهاتف فقط، دون الحاجة إلى أجهزة أخرى.وبالاستفادة من هذه التقنية من آبل على آيفون، سيتمكن عملاء التجار الأمريكيين قريباً من قبول بطاقات الخصم أو الائتمان ومحافظ الهاتف المحمول، بما في ذلك آبل باي باستخدام آيفون وباي بال أو تطبيق فينمو.الميزة متاحة على هواتف آيفون، حيث يحتاج التجار ببساطة إلى فتح التطبيق وتسجيل البيع وقبول الدفع بدون تلامس باستخدام أجهزتهم. وتأمل آبل في إجراء قبول المدفوعات عبر آبل باي وأنواع أخرى من المدفوعات غير التلامسية التي يمكن الوصول إليها من قبل المزيد من الشركات.وكشفت باي بال أيضاً أنها ستبدأ قريباً في تقديم آبل باي كخيار دفع، بالإضافة إلى السماح للمستخدمين في الولايات المتحدة بإضافة بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بشبكتي باي باي وفينمو إلى محفظة آبل الخاصة بهم، مما يعني هذه الطرق يمكن استخدامها في أي مكان يتم فيه قبول آبل باي، بحسب موقع تيك رادار.